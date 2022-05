El italiano denunciado por violencia de género por una misionera negó rotundamente las denuncias presentadas por su expareja

Gino Junior Gargano, expareja de la misionera varada en Italia, Jessica Neris, hizo su descargo respecto a las acusaciones en su contra, recalcó que trata de recuperar a su hijo y aseguró que todo lo que se dice de él, son calumnias inventadas por Neris, a quien pretende realizarle una denuncia internacional.

Gargano expresó que el gobierno italiano tomó posesión del hijo que comparte con Yesica debido a que la madre presenta episodios recurrentes de violencia y amenazas.

Contó también que conoció a su pareja vía Facebook, gracias a amigos en común. Luego de intercambiar conversaciones, se conocieron en Brasil, dónde se hospedaron 2 semanas y el acusado reveló que su pareja lo acuchilló en medio de una discusión, presentando así los primeros indicios de que no estaba saludable psicológicamente.

Pasado ese episodio, él decidió no presentar cargos ni denuncias al respecto. Luego de unos meses, Neris se comunicó con él nuevamente para contarle que estaba embarazada, según contó el hombre. Debido a ello, decidieron hacer las paces, programaron vivir juntos y criar a su hijo en Italia, junto a la familia del acusado.

En cuanto al niño, Gargano indicó que tiene más de 1 año y medio de edad y actualmente se encuentra en un orfanato. Sobre esta situación, comentó que Neris le discutía hasta teniendo al nene en brazos, y recalcó que le dijo en repetidas ocasiones que ella era libre de irse cuando quisiera.

En todo momento, Gargano remarcó que quiere contar y mostrar la verdadera realidad de la situación. En este aspecto, señaló que su expareja incluso agredió a compañeros de trabajo y la Policía confirmó que posee episodios psicóticos, por lo cual, actualmente se encuentra ingresada en un instituto de psiquiatría.

Por otra parte, el acusado negó rotundamente la acusación de que la familia de él le quiso quitar el niño a Neris; y agregó que “fue ella con sus propias acciones, denunciando a todo el mundo y que siendo agresiva, se lo buscó”.

Tal vez te interese leer: Una familia misionera junta fondos para rescatar a su hija que se encuentra varada en Italia junto a su pequeño niño

También se refirió a la salud mental de Neris, al respecto Gargano indicó que “está escrito en papeles judiciales que ella es violenta, agresiva, amenazadora hasta de muerte. No son palabras mías, está comprobado”.

Con relación a la familia de la expareja, Gargano explicó que siempre estuvo en sus planes visitarlos en Argentina, pero debido a los malos tratos de Neris, nunca se presentó la oportunidad. Asimismo detalló que la mujer lo “trataba mal frente de la gente, que lo incomodaba en público, le levantaba la mano por celos, por posesión, lo pegaba, rompía sus fotos, tiraba sus ropas pensando que él la engañaba”.

Finalmente, Gargano mencionó que le da tristeza ver que se digan tantas falacias sobre él y aseguró que bajo ningún término ayudará a la familia de Neris con el regreso de su pareja a Argentina, fundamentando que no lo puede hacer porque los problemas se resuelven entre personas y no por medio de las redes sociales.

“El problema lo empezó ella. No tengo rencor con su familia, pero no los voy a ayudar a que vuelva a Argentina porque todo lo que dijeron sobre mí no es verdad. Yo tengo los papeles, ella está mal y el niño no está con la mamá porque es agresiva y dice calumnias sobre mi persona y sobre mi familia. Pero, a pesar de todo el mal, espero que ella encuentre su felicidad y su propia dirección”, concluyó.

🤚 Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Anotá este número de teléfono 📲 pic.twitter.com/e684MPkdde — misionesonline.net (@misionesonline) November 25, 2021

Italiano denunciado por violencia por una misionera