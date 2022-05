A 40 años del hundimiento del Crucero General Belgrano, Misiones homenajeó a los 323 marinos que perdieron la vida

Este lunes 2 de mayo se cumplen 40 años del hundimiento del Crucero General Belgrano y el Gobierno de Misiones junto a la Municipalidad de Posadas, hicieron un acto en homenaje a los 323 muertos en uno de los hechos más traumáticos de la Guerra de Malvinas.

El acto homenaje por el hundimiento Crucero General Belgrano, se realizó en la plazoleta ubicada en Av. Roque Pérez entre Colon y Félix de Azara, y estuvieron presentes el intendente de Posadas, Ing. Leonardo Stelatto; el vicegobernador de la Provincia, Carlos Arce; el vicepresidente 1° de la Cámara de Representantes, Hugo Passalacqua.

Las autoridades estuvieron acompañadas por el Ejército Argentino para recordar lo que ocurrió hace 40 años, más exactamente el domingo 2 de mayo de 1982. “Es un acto por el hundimiento del Crucero General Belgrano donde 323 héroes de los 649 que fallecieron en esta guerra, entre ellos 9 misioneros, que han tenido que combatir para defender nuestra patria y por eso en nombre del Gobierno de la provincia venimos a reconocer y conmemorar. Sobre todo hay que resaltar que son héroes de nuestra patria en un momento donde había que arriesgar la vida”, expresó Carlos Arce, quién acompañó el homenaje en nombre del Gobernador.

Lalo Stelatto también estuvo presente en el acto y dijo que, “es un homenaje en honor a los héroes en estos 40 años de aquel hundimiento. Tenemos que tenerlo muy presente porque hay que seguir en la lucha, en la búsqueda de la identidad para nuestras queridas Islas Malvinas, para poder recuperarlas en algún momento”.

Formaron parte de este acto funcionarios municipales, provinciales, representantes de las distintas fuerzas militares y seguridad, estudiantes del Liceo Naval Storni y de otros establecimientos escolares y público en general.

El misionero que sobrevivió al hundimiento del Crucero General Belgrano

Luis Enrique Raczkowski tiene 79 años, nacido en Azara e hijo de descendientes polacos, ingresó a la Armada Argentina en el 1962, convirtiéndose en Cabo Primero mecánico-electricista naval en la Escuela de Mecánica de la Armada.

“Ingresé a la Armada Argentina en el año 1962, en la Isla Martín García, estuve seis meses y pase a Zárate, en donde hice el curso de marinero. Luego de un año en el portaviones Independencia, me fui a hacer el curso de Cabo Primero mecánico-electricista naval en la Escuela de Mecánica de la Armada”, recordó.

En 1982 formó parte del cuerpo de marineros del Crucero General Belgrano. A 40 años de su hundimiento recordó lo vivido y volvió a pedir acciones políticas para recuperar las Islas Malvinas.

“Han pasado 40 años y no se ha hecho nada y así van a seguir pasando los años. No hay decisiones políticas para ir y enfrentar, no hay respeto por los símbolos nacionales, no hay unión en el país. Solo con la unión de los argentinos vamos a llegar a recuperar las Malvinas”, expresó.

El hundimiento del ARA General Belgrano

Fue uno de los hechos más traumáticos de la Guerra de Malvinas. Todo ocurrió hace 40 años, más exactamente el domingo 2 de mayo de 1982.

Pasadas las cuatro de la tarde, el buque fue atacado sorpresivamente por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. En consecuencia, fallecieron 323 de los 1093 tripulantes a bordo, lo que representó casi un tercio de los pasajeros y prácticamente la mitad de los caídos argentinos en los 74 días de la guerra.

El 1 de mayo el submarino inglés ya estaba siguiendo sigilosamente al crucero argentino, pero recién pocos minutos antes de las 16 recibió la orden de hundirlo, cuando se encontraba a 5 kilómetros de distancia.

El primer torpedo fue el más dañino: a las 16:02, dio de lleno en la sala de máquinas del “Belgrano” y se cobró la mayor cantidad de vidas. Además, provocó el cese inmediato de la iluminación y energía.

Unos segundos más tarde, el segundo impactó contra la proa del bote, generando el desprendimiento de gran parte de la misma, el comienzo de la inclinación a babor y el cese del motor. Un tercer torpedo fue disparado, pero no dio en el blanco.

A las 16:05 se inició la apertura de las puertas que daban a la cubierta principal para agilizar la evacuación de las zonas inferiores. Sin embargo, la misión se vio dificultada ya que la red de parlantes estaba fuera de servicio, por lo que las órdenes llegaban mediante megáfonos de mano y se repetían a los gritos.

Los problemas para comunicarse, sumado a la mezcla de humo y agua no ayudó en absoluto a la evacuación. Muy por el contrario, agigantó la tragedia.

A las 16:10 la inclinación del barco comenzó a acelerarse y se utilizaron algunas de las balsas salvavidas. Había 72, de las cuales 62 eran necesarias y el resto eran de reserva.

A las 16:23 se ordenó abandonar el ARA General Belgrano

Finalmente, a las 16:23, y a través de un megáfono, el capitán Héctor Bonzo dio la orden definitiva de abandonar el buque. En los minutos previos el bote pareció estabilizarse y algunos se ilusionaron con salvarlo, pero lamentablemente eso no fue posible.

El caos fue tan grande que algunas balsas se iban con más de 30 sobrevivientes a bordo, mientras que otras partían con tan solo tres personas. Hacia las 16:50, el hundimiento ya era inevitable y solo era cuestión de esperar.

El crucero tardó tan solo una hora en llegar hasta los 4.200 metros bajo el mar, en el fondo de la cuenca de Los Yaganes, al sur de las Islas Malvinas. El Belgrano es el único barco hundido por un submarino nuclear durante un conflicto bélico.

Para muchos, esta fue la mayor tragedia naval de la historia de la Armada Argentina.