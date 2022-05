El Gobierno nacional presiona a las empresas de neumáticos para que informen sus estructuras de costos

Comercio Interior, dependiente del Gobierno nacional, intimó a ocho empresas de neumáticos a que informen sus estructuras de costos de producción y comercialización de los últimos ocho meses. En el Gobierno consideran injustificada la suba de precios de los últimos meses y quieren avanzar sobre el control del sector.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, envió un requerimiento para que las empresas de neumáticos Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli, “transparenten” sus costos de los últimos 12 meses.

Entre otros datos, solicitan que informen por tipo de neumático la producción; el precio de venta de salida de fábrica; el precio de venta a distribuidores; el precio de venta sugerido al público y la evolución de los principales costos de producción y comercialización. Las empresas tienen cinco días para enviar la información solicitada.

En un comunicado de prensa, Comercio Interior explicó que la solicitud de información responde a la necesidad de “evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y transparentar el mercado de neumáticos en el país”.

Para hacer la intimación de información, la secretaría encabezada por Feletti echó mano a la Ley de Abastecimiento, la misma que amenaza aplicar en el rubro alimentos si no logra contener el alza de precios.

“Este requerimiento se da como respuesta a un anterior pedido de información a estas empresas, que no fue respondido por las mismas o fue respondido de forma insuficiente”, explicó la cartera.

Feletti, junto al subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, se reunieron el jueves con representantes del sector para analizar la problemática. De acuerdo con los datos informados, también para “exigir explicaciones sobre el alza injustificada en los precios de los neumáticos”. Anteriormente, la Secretaría ya había solicitado información para conocer la causa de los aumentos.

Qué dijo Roberto Feletti sobre la suba de precios de los neumáticos

“Se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos”, dijo Feletti durante la reunión del jueves.

En el mismo encuentro, advirtió que en ese contexto quieren “saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza”.

La preocupación por la suba en el precio de los neumáticos se centra en que se trata de insumo que incide en toda la cadena de distribución, porque el transporte terrestre es el principal modo de envío de bienes en todo el país.

Días atrás se hizo viral una comparación: el valor del neumático de una cosechadora ya vale casi lo mismo que un auto modelo 2015 comprado en marzo. Así lo señaló el productor agropecuario Jorge Sansot, al comentar, en un tweet, que una goma cuesta $1,1 millones, es decir, $100.000 menos que un vehículo chico con una antigüedad de solo siete años.

Fuente: TN