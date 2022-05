Federal A | “Tenemos un equipo que está muy bien para pelear el ascenso” aseguró Alex Garay, autor de un golazo que le dio la victoria a Crucero

El sábado Crucero del Norte cosechó su cuarta victoria en el torneo y la tercera al hilo en condición de local. Ahora deberá enfrentar a Defensores de Villa Ramallo el próximo viernes por la fecha 7.

El fin de semana en Santa Inés hubo festejos, Crucero del Norte se impuso por 2-1 ante Douglas Haig de Pergamino con goles de Catriel Weyreuter y Alex Garay.

Es difícil para un jugador cuando no le toca sumar minutos en cancha, esta es por la situación que están atravesando quienes le dieron el pasado sábado el triunfo a Crucero del Norte, pero ambos ingresaron en el complemento y aprovecharon sus oportunidades.

Alex Garay, que llegó esta temporada al club, habló con Misiones Online: «En lo personal estoy muy contento porque no venía jugando, pero el profe me decía que siga entrenando, que me tenía en cuenta y tarde o temprano me iba a utilizar».

El autor del golazo sobre el epílogo del partido, aseguró que si bien esto va a servir para tener más confianza, tiene en claro que el equipo viene bien y desde el lugar que le toque a cada uno hay que tirar todos para el mismo lado. Crucero tiene 13 unidades en el torneo, ganó cuatro partidos (tres fueron como local), empató uno y perdió el restante, que fue por la tercera fecha ante Racing de Córdoba.

Garay, también habló de cómo se vio el encuentro desde adentro de la cancha: «En la segunda parte se notó que ellos hicieron mucho tiempo pero por suerte se pudo venir el gol del 1 a 1. Después se vino la expulsión de Leo Morales pero nosotros seguimos haciendo nuestro juego y pudimos dar vuelta y quedarnos con la victoria».

Crucero del Norte tendrá su próximo partido el viernes, deberá enfrentar a Defensores de Villa Ramallo en condición de visitante. El plantel estaría viajando el miércoles hacia la localidad de la Provincia de Buenos Aires.