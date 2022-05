En el país hubo 88 femicidios en cuatro meses: “Los números son escalofriantes y la preocupación es enorme”, remarcó la coordinadora provincial de MuMaLá

Carolina Maidana, coordinadora provincial de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), contó el observatorio dependiente de esta organización, registró 88 femicidios en cuatro meses en suelo nacional. Advirtió que la asistencia estatal en el ámbito judicial y el apoyo integral de las víctimas es ineficaz.

Fueron 88 femicidios en cuatro meses del años y 73 de ellos fueron directos. “Los números son escalofriantes, la preocupación es enorme”, mencionó Maidana. “Fallecieron en manos de un machista que, muchas veces, es la pareja o expareja que se convirtió en su agresor”.

La intervención de terceros permitió salvar a mujeres de intentos de femicidio pero estas, en muchos casos, continúan hospitalizadas, con traumas, miedos y con “poca asistencia del Estado en el aspecto judicial y en el acompañamiento integral de la víctima”, expresó.

“La asistencia integral que tanto se promueve, no existe o no se lleva a cabo de manera correcta”, aclaró. Si la implementación no es útil, significa un problema a la hora de derivar o exigir al Estado que cumpla con las acciones necesarias.

En cuanto a la gravedad de los casos señaló que “algunos parecen inalcanzables, no se puede tener una resolución inmediata como se merece la persona”. Recordó que, aunque las víctimas son las mayores afectadas por la violencia, todo el grupo familiar atraviesa estas situaciones y “la respuesta no alcanza, no llega a tiempo”.

Destacó que “muchas víctimas quedan a la deriva sin asistencia psicológica”. El tratamiento psicológico debe ser prolongado porque, explicó, muchas veces no pueden tomar la decisión de romper ese vínculo en dos o tres sesiones. “Pueden tardar entre 8 a 11 meses en reconocer la violencia”.

La coordinadora provincial de MuMaLá, respecto al accionar político y judicial contra el expresidente del IFAI y los presuntos delitos cometidos, opinó que “estamos acostumbrados a decir en vez de hacer”. Añadió que “en el transitar feminista de años, intentando romper estructuras patriarcales y machistas, vemos que no hay respuestas ni cambios”.

Las ideas de base incluyen, indicó, pensar que las mujeres que asumen cargos lo hacen por ser objetos y no por sus estudios, esfuerzos y profesionalización. “Nos falta mucha información y formación”, dijo.

“En la política se visibilizó el no castigo a las malas acciones o a las desigualdades de género”, sostuvo. “Se premia a estas personas y eso constituye un grave error que seguimos cometiendo”.

Aunque este tipo de hechos ameritan un momento de reflexión, Maidana subrayó que hay que concentrarse en la acción. “Es importante denunciar, hablar para evitar cosas peores, dar el ejemplo a nuestros hijos y próximas generaciones”, afirmó. “Nos queda un largo camino que recorrer y desarmar como provincia porque lo que pasó en esta institución, sucede en otras”.

Este jueves, MuMaLá realizará una actividad en la capital misionera para pensar en los datos obtenidos por el observatorio, el impacto de los factores económicos y la feminización de la pobreza. “Enviamos una carta al Presidente mencionando elementos importantes de abordar”, contó. En próximas semanas presentarán un dossier en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

