“Hay días en los que le digo a mi pareja: ‘No quiero levantarme, quiero ya acabar esto’”, reveló el jugador del Xeneize, a punto de cumplir 33 años. De concretarse su retiro, no solo afectaría al equipo de la Ribera, sino también su Selección.

El defensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano, dejó una serie de revelaciones sobre su futuro y afirmó que su retiro está cerca más allá de que recién cumplirá 33 años el próximo 10 de julio. El zaguero peruano planteó que estuvo muchos años viviendo fuera de su país y que quiere empezar a disfrutar más con su familia. Además, confesó cuáles son las otras actividades que quiere practicar.

Primero el zaguero recordó cómo fue su paso por Ucrania cuando estuvo un año en el Dinamo de Kiev (2018/2019), donde no jugó porque no era del agradado del entrenador. No obstante, lamentó las consecuencias de la invasión rusa.

“Cuando llegué nunca había escuchado que la guerra estaba tan fuerte. Me metí en Ucrania y me dijeron que la guerra estaba en las afueras y que no chocaba con la capital, con Kiev. Y al año y medio de haberme ido, explota. Conozco varios lugares de la capital y ahora veo que están destruidos. Es increíble, una pena. El mundo no se merece eso”, reflexionó en una entrevista con Willax Televisión.

Zambrano atraviesa un año con muchos desafíos como intentar ganar la Copa Libertadores con el club xeneize e intentar llegar al Mundial de Qatar con su selección, si logra vencer el 13 de junio en el Repechaje ante el ganador de Australia-Emiratos Árabes, cuyo partido será el 7 de junio. Tiene la consideración del entrenador Ricardo Gareca y se convirtió en una de las piezas claves de la selección bicolor.

No obstante, ya analiza la posibilidad de colgar los botines. Nunca jugó de forma profesional en su país y debutó en el Schalke 04 de Alemania en 2009. “Estoy a un paso del retiro. A nivel del fútbol es complicado. Mi familia me dice “no, pa, tienes más”.

Pero llega un momento en que el cuerpo te pide parar, descansar. Quiero disfrutar un poco más del fútbol. Estoy más tranquilo, mi familia ya está encaminada. Antes tenía ese peso encima, una mochila por la que yo tenía que hacer las cosas bien por mi familia. Creo que ahora yo voy a ser el peso para ellos”, reconoció.

Además, admitió que hay días en los que no tiene ganas de presentarse en el predio de Ezeiza, pero su esposa lo motiva a seguir compitiendo: “Le digo a mi pareja: ‘No quiero levantarme, quiero ya acabar esto’. Tengo 32 años, tengo casi la mitad de mi vida fuera del país, quiero relajarme, disfrutar de todo lo que he podido lograr, pero mi familia me dice: ‘Tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar, tienes que llegar al Mundial’. Estoy a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso”.

“Mi familia viaja mucho ahora, porque puede y yo miro los videos, las fotos, todo. Se fueron a Disney en un crucero. Toda mi familia estaba, mis hijos, mi sobrinos. Me mandaban fotos mientras que yo estaba en el hotel encerrado”, aseguró.

Además, el jugador admitió haber enviado a su madre de viaje para que disfrute junto a sus amigas y familia.

“Sí, se lo merece. Mi papá también, mi hermano. La vida es una sola y si está en mis posibilidades, le voy a dar lo mejor a mi madre que se sacrificó mucho. Yo he visto cómo han sufrido mis padres para sacar adelante la familia. Y lo que más amo de ellos es que han mantenido a la familia unida. Hoy en día, la juventud y los matrimonios, el 60% se acaban. Es increíble que la gente de antes, 30 ó 40 años atrás se mantiene firme en su relación hasta viejitos y abuelitos. Eso es lo más lindo. A mí me encantaría llegar a eso”, señaló.

Pero el futbolista incaico siguió con sus revelaciones y afirmó que quiere tocar piano: “Me encantaría aprender. Siempre me ha gustado, todavía no le he tomado el paso de comenzar, pero creo que lo voy a hacer sí o sí. Es algo que me falta en la vida”.

Aunque otra actividad que quiere realizar es la magia, no dedicarse a ser mago, pero sí practicar trucos y hacerlos con su familia y allegados. “La magia es algo que a la mayoría nos gusta. No es que quiero ser mago, sino tener una base. Sé muchos trucos, pero no los voy a hacer (ahora). Hay cartas preparadas, trucadas. Aprendí muchas cosas”, aseguró.

Desde su llegada a Boca Juniors a principios de 2020 se convirtió en una pieza importante de la defensa del equipo azul y oro, junto a Carlos Izquierdoz (se recupera de su lesión) y Marcos Rojo en la rotación. En la entidad de La Ribera lleva 39 partidos y dos goles.

En estos dos años se consolidó y le valió volver a ser convocado por el Tigre Gareca a la selección y, tras no haber sido convocado para Rusia 2018, está a las puertas de disputar su primera Copa del Mundo. De conseguirlo, habrá que ver qué será del futuro de Zambrano. Su contrato con Boca Juniors termina en diciembre próximo.

