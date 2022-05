Día del Trabajo | El desafío de la reinclusión laboral para las personas mayores de 45 años

Según la consultora Adecco, solo 2 de cada 10 ofertas de empleo están dirigidas a personas que integran esa franja etaria. Prejuicios e ideas culturalmente instaladas son algunas de los motivos que dificultan su reinserción en el mercado del trabajo.

Este primero de mayo se celebra un nuevo Día del Trabajador en Argentina y el mundo, una fecha que sirve para repensar la coyuntura actual del mercado laboral y sobre todo para analizar la situación de los sectores sociales a los que el mercado les cierra la puerta.

En ese contexto, uno de los desafíos que se presentan es la de la reinclusión de las mayores de 45 años, que muchas veces se quedan sin su trabajo por diversas razones y se le es muy complejo conseguir uno nuevo, pese a que tienen a su favor uno de los valores más difíciles de alcanzar, la experiencia. En Argentina solo 2 de cada 10 ofertas laborales están dirigidas a esa franja etaria,

Recientemente, en la provincia de Mendoza, una compañía de proyectos inmobiliarios lanzó una búsqueda de 20 pasantes de más de 60 años a través de las redes sociales. En 2 días recibió más de 900 solicitudes

Prejuicios, ideas culturalmente instaladas y falta de políticas de inclusión son algunas de las circunstancias que dificultan la reinserción de las personas mayores de 45 años en el mercado laboral.

Un estudio para conocer las condiciones generales del trabajo en esta era de nueva normalidad reveló que las personas que pertenecen al grupo “mayores de” no cuenta con políticas de inclusión en 75% de las empresas. Como consecuencia de esta situación se generan ideas erróneas de que las personas más grandes no tienen conocimientos digitales, que no soportarían tener un jefe más joven que ellos, que se resisten a los cambios o que aspiran a sueldos muy altos.

El panorama se desprende de un estudio de Adecco Argentina. La consultora de recursos humanos encuestó a más de 3.100 argentinos.

¿Por qué es difícil que una persona de +45 consiga empleo? Ante esta consulta, los participantes del estudio respondieron que “las empresas consideran que al ser mayores de 45 las personas ya son obsoletas”, “porque las empresas prefieren talentos juniors para ahorrarse costos salariales”, “porque las empresas discriminan, creen que las personas no son capaces de abrirse”, “porque las empresas quieren personas que se adapten a su modelo, no quieren saber si tienen experiencia”, entre otros.

Consultado al respecto, el coordinador del Polo TIC en Misiones, Carlos Lucero señaló que la tecnología “no excluye a los mayores de 45 años”, sino que, contrariamente, es inclusiva.

“La tecnología los incluye (a los mayores de 45), no se fija tanto en la edad sino en la cualidad, hay muchos nichos para que tengan inserción laboral”, precisó. Además, recordó que las capacitaciones que brindan a los misioneros también son para adultos.

Por su parte, la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez, sostuvo que uno de los grandes desafíos de la política pública tiene que ver con la “alfabetización del mundo digital” en los mayores de 45. “Ellos tienen que formarse con las nuevas tecnologías”, sentenció.

Daniel Moschner, titular de la Oficina de Empleo de Eldorado manifestó que “durante el mandato de Mauricio Macri desaparecieron el seguro de desempleo y las capacitaciones que se ofrecían”. A los mayores de 45 años Añadió que “cuesta conseguir que tomen adultos, pero queremos con estos decretos lograr que las personas se ensamblen al campo laboral”.

“Algunos fueron trabajadores idóneos despedidos o sus puestos de trabajos eliminados, es por esto que acudieron a la seguridad social”, expresó. “Significaba un problema trabajar asegurado porque podía perder este apoyo, pero esto se elimina con esta normativa”, concluyó.

Al respecto, Natalia López, coordinadora de la Oficina de Empleo de Oberá, explicó que el trabajo con los solicitantes de empleo mayores de 25 años incluye la recepción de los Curriculum Vitae, sean profesionales o no. Luego, la Oficina facilita esos documentos a las distintas empresas en busca de personal.

También anticipó que, si se aprueba desde el Ministerio de Trabajo de Nación, a partir de mayo-junio presentarán un programa de cursos y entrenamiento laboral en el municipio para este grupo etario. Todo ello a fin de “poder cubrir la demanda laboral, lograr que todos los inscriptos estén incluidos; ese es nuestro objetivo”, sostuvo la funcionaria municipal.

Por último, el coordinador de la Oficina de Empleo de Posadas, Alejandro Glinca, mencionó que profundizarán las tareas con el Plan Fomentar Empleo, que brinda un tratamiento especial en la búsqueda laboral a los siguientes grupos poblacionales: jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de 25 a 59 años, varones de 45 a 64 años y personas de la diversidad sexo genérica.