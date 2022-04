Posadas | Padres y alumnos de la EPET Nº 2 reclaman a una modista por la indumentaria de egresados

En la tarde de ayer viernes, padres y alumnos de la EPET Nº 2 se auto convocaron frente la vivienda de la modista a la cual le solicitaron chombas y buzos de egresados. Alegan el pedido no fue entregado y ya abonaron más del 80% del monto total.

En la tarde de ayer, padres y alumnos de la EPET Nº 2 se auto convocaron a la vivienda de la modista a la cual le pidieron que les fabricara la indumentaria de egresados. Denuncian públicamente una supuesta estafa por parte de una modista a quien le habrían pagado cerca de $200.000 mil pesos. Alegan que aún la modista no les entregó ni las chombas, ni los buzos que se le solicitó.

Desde el lado de la modista, expresó que es una situación que ocurre frecuentemente debido a una cuestión de tiempos de fabricación. La misma comentó que los jóvenes fueron uno de los últimos pedidos que se registró y por ello también la demora. En diálogo con Misiones Online aseguró que el pedido está casi listo e iba a ser entregado en breve.

El reclamo de los padres y alumnos

El enojo de los padres y alumnos llevó a realizar un reclamo en la vivienda de la modista. Los mismos comentaron que habrían pactado un contrato en el mes de octubre del 2021, donde el «delegado» del curso firmó el mismo siendo menor de edad.

«Era una menor edad el año pasado cuando firmó, ella tiene todos los recibos, ya pagaron más del 80% de lo que ella pedía» contó una de las madres. Cabe destacar que los chicos pagaron más de 7 mil pesos cada uno y el monto total rondaría los 200 mil pesos.

Agregan que el 20 de febrero tenía que tener todo pago. “180 mil pesos pagaron, faltaría el 20% de lo que ella pidió, pero consensuamos con los padres que eso lo vamos a pagar cuando veamos las prendas».

Otro de los puntos del reclamo es la mala confección del diseño de las prendas que la modista ya fabricó y les mostró a los padres y alumnos. «Ella se escuda en que le han pasado mal el modelo, creemos que es la mala intensión de los trabajadores que trabajan con ella». Asimismo la calidad de la prenda tampoco sería la que acordaron en un primer momento.

Una de las tutoras añadió también que los alumnos venían a la vivienda de la modista para ver la ropa y «no las atendían, las recibían las empleadas de ella», comentó.

“Cuando vio que estaban los medios, nos dijo que si tenia ganas nos iba a entregar las chombas a la 7 de la tarde del sábado y si tenia ganas nos iba a entregar los buzos el miércoles que viene”, denunció ante las cámaras otra mamá.

Qué dice la modista

La diseñadora contó que no existe denuncia legal, se trata solamente de reclamos por prendas de un curso de 5to año. «Le pasa a todo el mundo porque no se llega con las fechas», explicó Iris Alonso.

La misma se refirió a los reiterados reclamos y dijo: «Yo los entiendo a los chicos que ellos quieren los buzos para los primeros días de comienzo de clases, pero nosotros fabricamos, nosotros confeccionamos desde el rollo de tela hasta el buzo terminado sale del taller».

También añadió que prefirió dialogar con los medios porque «siempre el que no habla es el que jodió o estafó e hizo mal las cosas, nosotros laburamos hasta 12 horas por día y no se llega, porque comienzan las clases, porque hay muchos 5to años a los que entregamos pedidos».

Aclaró que el pedido de los alumnos de la EPET Nº 2 se terminó y está listo para ser entrega y en la reunión que mantuvieron ayer junto a padres y alumnos se pactó el día y horario de entrega.

«Si me lo hubieran dicho antes, yo les devuelvo el dinero y se terminó, yo no tengo problema, pero porque se llegó a esto de un día para el otro. En ningún momento me escondí o no los atendí», sostuvo.

Respecto al contrato que fue firmado por la menor y «delegada» del curso contó: «A uno le gusta tratar con los adultos pero ellos son adolescentes y les gusta manejarse solos, está bien, por eso se cierra contrato con ellos».

Respecto a los reclamos por el diseño de las prendas y principalmente del escudo que pidieron los chicos agregó: «Ellos me mandaron un diseño digitalizado, la insignia me lo mandaron y se hizo esa insignia con el número arriba y el texto abajo y ellos lo querían al revés. No está mal hecho, está como me lo mandaron», afirmó.

Respecto a suposiciones de que existieron otros casos similares respecto de la misma modista, Irisi Alonso comentó que hubo colegios a los que se les devolvió el dinero porque no quería esperar, pero que no hubo otros casos similares.

«Este fue con el único colegio con el que pasó esto y otra cosa que había que aclarar también es que durante los últimos meses del año pasado, se entregó las prendas a un montón de promos, la mayoría de los colegios se les entregó y empezaron las clases con sus prendas de promos, ellos fueron uno de los últimos en la lista», indicó. Esto último, en referencia a los alumnos de la EPET Nº2, justificando la tardanza.