Personas trans y mercado laboral en Misiones: entre la inclusión del Estado y la espalda de los privados

La única opción que tienen de acceder a un trabajo registrado es a través de la ley de cupos que el Gobierno provincial viene implementando. “Hemos avanzado mucho, pero aún no tenemos nada que celebrar”, señaló Antonella Piedrabuena, militante por los derechos de la comunidad y primera mujer trans incorporada para trabajar en la administración pública de la Tierra Colorada

El derecho al empleo digno es una de las deudas históricas más grandes de la sociedad con la comunidad transexual, ya que el acceso al trabajo es el puntapié inicial para afrontar las innumerables urgencias y necesidades que tiene este colectivo en todo el mundo.

En el marco del Día del Trabajador que se celebra este domingo, Misiones Online diálogo con la diseñadora Antonella Piedrabuena, militante por los derechos de las personas LGBTIQ+ y primera mujer trans incorporada para trabajar en la administración pública en Misiones.

En primer lugar, señaló que la situación de las personas trans en Misiones “está bastante mejor que años anteriores” gracias a la implementación de la ley de Cupo Laboral Trans «Diana Sacayán” en el Estado provincial.

“Cada vez somos más las compañeras y compañeros que estamos accediendo a un puesto de trabajo formal”, destacó.

La entrevistada, quien actualmente también se encuentra cursando la carrera de derecho, señaló que desde su ingreso a la administración pública hace prácticamente un año, 10 mujeres trans siguieron el mismo camino en toda la provincia (Puerto Iguazú, Oberá, Posadas) y hoy cuentan con un puesto de trabajo en algunos de los organismos del Gobierno provincial o municipal.

“Hace un año no pasaba esto. Por eso el ingreso de otras 10 personas fue un paso muy grande para nuestra comunidad”, agregó.

“Obviamente que aún falta. Hay muchas chicas sin trabajo o teniendo que trabajar en la calle. Entonces hasta que el cupo laboral no se cumpla en su totalidad, no podemos festejar el día del trabajador”, añadió.

Piedrabuena indicó que hoy el 25% de la comunidad trans en Misiones tiene acceso a un trabajo formal gracias al Estado, porque el sector privado, tal como lo marcó, aún les da la espalda.

“En el sector privado no hay chicas trans que trabajen. Es el Gobierno el que nos está abriendo las puertas para que podamos salir adelante, tener un trabajo estable, una mejor calidad de vida y una vejez digna”, remarcó.

Sobre las injusticias que les toca vivir, manifestó que “muchas chicas trans son expulsadas del seno familiar a muy temprana edad, a los 12 o 13 años”. “Una piba de 13 años que no tiene educación, no tiene familia y contención, no le queda otra que la prostitución. Y ahí ya ingresa en un círculo con las drogas, el alcohol, la esclavitud sexual y no pueden estudiar. Es un círculo muy peligroso para nuestra comunidad”, cerró.