Este sábado se inaugurará el primer kartódromo de Posadas en el Autódromo Rosamonte: en caso de lluvia el evento se suspende

Mañana, sábado a partir de las 16, se inaugurará el primer kartódromo en el Autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas. Al respecto Martín Álvez Correa, dueño del kartódromo, comentó que es un proyecto que siempre tuvo presente, surgió en octubre del año pasado tras encontrarse con una persona de Buenos Aires mientras probaba su auto.

“A mí siempre me gustó el deporte motor, siempre cuando me iba a vacacionar a Brasil veía y me subía a todos los kartings porque soy fanático”, contó Álvez Correa. En la inauguración habrá kartings, cantina de comidas y bebidas, además estará abierto al público hasta las 00 y en caso de lluvias, el evento se postergaría. La idea es amateur por lo cual no hace falta tener experiencia.

El kartódromo funcionará de martes a domingo de 16 a 00 y se debe abonar $1200, en los cuales se incluye la carrera de lo cual va a ser dos minutos. También dos vueltas de clasificación, además serán 8 minutos de carrera, que son 15 o 16 vueltas. Actualmente cuentan con 8 kartings funcionando, pero las carreras serán de 6 karting por el tamaño del circuito.

Por otro lado, remarcó que “hay que tener varias cosas en cuenta y se trabajó mucho, en especial los últimos dos meses llegar a lo que es hoy, a estar a nada de inaugurarlo”. Asimismo añadió que el proyecto se basa en armar una escuela para chicos que quieran insertarse en el deporte motor. Consistiría en una hora por semana, la cual media hora seria práctica y media teórica.

“La idea es que aprendan todo lo que es un deporte motor, no solo subir y manejar, sino que incorporen el funcionamiento del karting como es el sistema de reglamento. Más adelante, está la posibilidad de que estos chicos puedan correr una fecha en una competencia”, explicó Álvez Correa.

También aseguró que se quiere implementar el “Jueves de Competencia”, que consistiría en armar campeonatos con transmisiones en vivo, con streming, con relatos, buenas entregas de premios que es lo fundamental.

Para concluir, invitó a la población a “disfrutar, celebrar y divertirse que es lo más importante”. También se puede ingresar a la cuenta de Instagram @competikart, en la que subirán minuto a minuto las novedades con respecto a mañana. “Hay que estar atentos porque se pronostican lluvias, si esto sucediera se postergaría el evento”, finalizó.

