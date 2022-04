“Todavía no nos notificaron sobre el Programa Precios Cuidados en los almacenes”, afirmó el presidente del Centro de Almaceneros de Posadas

Con expectativas por las reuniones entre el Gobierno nacional y las empresas de la industria alimenticia para definir qué pasará con los Precios Cuidados, Ismael Ortigoza, titular del Centro de Almaceneros de Posadas, afirmó que tanto almaceneros como mayoristas de Misiones no recibieron notificación de actualizaciones de precios cuidados.

Ismael Ortigoza – Radio LT 4

En esa misma línea contó que por cada pedido que se realiza «viene con un incremento, y los del mayorista donde me dicen que ellos no recibieron ningún proyecto, que no saben nada”.

Asimismo mencionó que los productos que sufrieron una suba de precios son principalmente los que componen la canasta básica, como harinas y aceites.

En tanto sobre la economía actual del país, Ortigoza sostuvo que “no hay un parate en los precios, y creo que el Gobierno debería apuntar a los mayoristas, que es donde nos abastecemos, y después a los almaceneros”.

Por otro lado, expresó su preocupación por el contexto actual, considerando que “la situación está mal, y lo siento mucho por la gente a la que no le alcanza para comprar”.

Reiteró que, tanto en su negocio como en los mayoristas de la provincia de donde se provee, “no recibieron avisos por nuevos precios cuidados”, y que por el contrario, los insumos siguen aumentando.

