Buenos Aires | Luego de estar 5 meses prófugo, se entregó el menor que agredió al playero Arturo López: “Papá todavía sigue en la clínica”

El joven que se encontraba prófugo tras golpear a un playero en noviembre pasado, se entregó en las últimas horas. Se presentó de "forma espontánea" en la medianoche del jueves en el Centro de Admisión y Derivación "Inchausti".

El joven de 17 años que se encontraba prófugo tras golpear al playero Arturo López en noviembre del año pasado, se entregó en las últimas horas, días después de que su padre dijera que se encontraba en Uruguay.

Fuentes policiales informaron que el adolescente se hizo presente de «forma espontánea» en el Centro de Admisión y Derivación «Inchausti», situado en la calle Presidente Juan Domingo Perón 2048 de la Ciudad de Buenos Aires, en la medianoche del jueves.

El menor está acusado de «lesiones graves» luego de agredir a López en una playa de estacionamiento del barrio porteño de Monserrat y, según indicaron los voceros, se procederá a dar cumplimiento con la directivas de rigor relacionadas al ingreso y permanencia en el Centro de Admisión emanadas por el magistrado interventor.

La causa está en manos del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas a cargo de Dra. Carla Cavaliere.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en la mencionada a playa situada en la calle Moreno al 800 cuando el joven estaba junto a su madre y mantuvo una discusión con Arturo López, de 66 años, por un supuesto rayón del automóvil que había dejado allí estacionado.

Un fiscal pidió la detención del adolescente que golpeó al playero del garaje y lo dejó en grave estadohttps://t.co/h5K0TA9eMB — misionesonline.net (@misionesonline) November 26, 2021

En medio de la misma, el menor golpeó al playero, quien se desvaneció, mientras que el agresor se retiró del lugar sin asistir al hombre.

Hace unos días, Agustina, la hija del playero, explicó que su padre sigue internado en la clínica, donde realiza la rehabilitación correspondiente por las graves secuelas que le dejó el puñetazo que le dio el menor.

«Papá todavía sigue en la clínica. Pasaron un poco más de cinco meses desde que esto pasó. Fue una rehabilitación integral, tanto física como cognitiva por el traumatismo que le generó esta piña», contó en diálogo con Rolando Graña en la AM 990.

Además comentó que su padre tuvo dos coágulos: uno del lado frontal y el otro del otro costado y que también sufrió una fractura en el pómulo: «Fueron dos impactos, uno por el golpe y el otro cuando cae en el desnivel. Tuvimos una época en que no nos reconocía a nosotras, un estado donde no sabía nada, no entendía nada».

En este sentido Agustina manifestó que la rehabilitación permitió que en el último tiempo haya una mejoría en su estado de salud.