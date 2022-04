Los Magos Misioneros serán anfitriones de la primera fecha de la Liga Nacional de Futbol para Ciegos 2022

Los Magos Misioneros volverán a jugar la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos, luego del largo receso que tuvo la competencia por las consecuencias generadas por la pandemia de Covid-19.

En este caso, después de las dos presencias anteriores, Los Magos Misioneros serán anfitriones de la primera fecha de la temporada 2022, zona Nea, prevista para este sábado 30 de abril en la ciudad de Posadas. La jornada comenzará a las 10 en el polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann, con la participación de cinco equipos: Lucero Formoseño, Libertad (Chaco), DESOCHA (Chaco), Los Linces (Jujuy) y Los Magos Misioneros.

Los Magos Misioneros: los partidos

El equipo local tendrá dos partidos: el primero, a las 14, vs. Lucero; y el segundo a las 16.30 ante Libertad. Los restantes encuentros programados serán: 10, Lucero vs. Los Linces; 11.15, DESOCHA vs. Libertad; y a las 15.15, Los Linces vs. DESOCHA.

La Liga Nacional de Fútbol para Ciegos es una competencia organizada por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) en fútbol. En Misiones, Los Magos reciben el acompañamiento del Ministerio de Deportes para entrenamientos, preparación y organización logística de la participación en cada fecha.