La comunidad judía de Posadas conmemoró el levantamiento del Gueto de Varsovia: «Es un símbolo de la gesta libertadora del hombre»

La comunidad judía de Posadas conmemoró un día particular, se trató de la ceremonia en recuerdo por el levantamiento del Gueto de Varsovia. La misma se realizó en la sede de la Comunidad Israelita de Posadas.

La comunidad judía de Posadas recordó a las víctimas por el levantamiento del gueto de Varsovia ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia se realizó en la sede de la Comunidad Israelita de Posadas con la participación de decenas de fieles.

El vicepresidente de la Comunidad Israelita de Misiones, Jorge Lindheimer, dialogó con Misiones Online y brindó algunas palabras respecto a una fecha tan importante para la comunidad:

«Conmemoramos uno de los hechos más trágicos de la historia del hombre y lejos el peor momento que vivió la humanidad en el siglo XX, el levantamiento del gueto de Varsovia, el cual fue una rebelión contra el poderío nazi de aquel momento», expresó.

Recordemos que el levantamiento del gueto de Varsovia, tuvo lugar en la capital de Polonia durante el año 1943. Sucedió después de que la policía y las tropas alemanas ingresaran para deportar a los habitantes sobrevivientes donde un grupo de jóvenes, en un enfrentamiento desproporcionado contra el ejército alemán, los enfrentó. Setecientos cincuenta combatientes lucharon contra los alemanes, que estaban bien entrenados y tenían mucho armamento.

«Quedó como un símbolo de la gesta libertadora del hombre», expuso Lindheimer. Asimismo, la comunidad judía también recuerda en esta fecha conmemoramos a los 6 millones de judíos muertos durante el holocausto.

Añadió, que no solamente se trata de recordar la fecha sino también «rendir homenaje aquellos que trataron de mantener su libertad a toda costa».

La ceremonia se llevó a cabo en la sede de la Comunidad Israelita, luego del Kabalat Shabat que se realiza todos los viernes.

«Creemos en los valores de la vida y estas fechas son muy tristes, pero nos hacen recordar que estos valores merecen la pena ser transmitidos de padres a hijos para que ellos el día de mañana también conmemoran a esta gente que luchó por la libertad», sostuvo el dirigente.

Por otro lado, salvando diferencias entre los acontecimientos, Lindheimer se refirió al conflicto bélico en Ucrania con la invasión del ejército ruso.

«Me da mucha pena y mucho dolor, porque luego de 70 años del holocausto ver estas escenas en Europa me hace pensar que el hombre no aprendió nada, no supimos aprender del desastre que fue esa segunda guerra mundial, es una lastima, apelamos a la buena voluntad de los gobernantes, tanto de Rusia como de Ucrania», señalo.

«Al ver por televisión a ucrania bombardeada es como un deja vu, como volver a esa época y nos genera mucha tristeza» agregó el vicepresidente de la comunidad Israelita.

Por último se refirió a la actualidad de la comunidad judía en la capital misionera y en toda la provincia y comentó: «Gracias a dios muy bien, es una comunidad muy pujante con gente joven muy activa y que nos da fuerza a los que estamos hace muchos años, nos incentivan a seguir en este camino».

A modo de cierre, volvió a remarcar que es fundamental transmitirle este tipo de valores a los más chicos: «Queremos dejar a nuestros hijos lo que nos enseñaron nuestros padres y seguir por esta senda de los bueno valores y de la libertad», finalizó.