La Cámara de Comercio de Posadas solicita agilización en la devolución del pago a cuentas instrumentada por ATM

Desde la Cámara de Comercio de Posadas (CCP) solicitan a la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) la agilización de los mecanismos de devolución a los proveedores de la provincia, quienes argumentan que al no recuperar el dinero en el corto plazo registran pérdidas por la devaluación del mismo.

Jorge Lindheimer – Red Ciudadana

La Cámara realizó un pedido puntual por ese tema, para que sea algo mucho “más ágil, transparente, rápido y flexible, para que la gente que no vive y tributa en Misiones pueda seguir trabajando en la provincia”, explicó Jorge Lindheimer, vicepresidente de la CCP sobre el pedido referido al pago a cuentas.

“Es un tema, que viene sucediendo desde hace tiempo cuando la Dirección General de Rentas había instaurado esta ‘aduana paralela’, que es en realidad una agencia de pago a cuenta, de anticipos de ingresos brutos, en donde toda mercadería que ingrese a la provincia, tiene que pagar un adelanto, a cuentas de ingresos brutos”, precisó.

En ese sentido indicó que el principal problema que se produce es “la forma en que se está aplicando y no que no se realicen los pagos”. “El mecanismo es muy perverso porque las empresas, nuestros proveedores, los que venden en la provincia de Misiones, se le va generando un saldo a favor a esas empresas de mucha plata y ATM tiene una forma burocrática para la devolución. Entonces esto genera que nuestros proveedores, no puedan recuperar esa plata en el corto plazo y más aún con la inflación que hay porque generan pérdidas”, añadió.

En esa misma línea, argumentó que a raíz de esta situación muchos proveedores no quieren vender mercadería a Misiones: “Los proveedores no quieren vender a la provincia y se nos complica porque se le va generando saldos a favor que no lo pueden recuperar en el corto plazo y más en un contexto nacional en que hay faltante de muchos rubros, de mucha mercadería, lo cual provoca desabastecimiento y a su vez, por carácter transitivo, genera mayor contrabando y mayor informalidad”, dijo Lindheimer.

El titular de CCP manifestó que trata de un reclamo de larga data, aunque todavía no hubo respuesta de la agencia.

“Es un problema que fue creciendo en todos los rubros que se lo habíamos planteado hace más de dos meses a la gente de ATM, porque ya se estaba viendo que iba a pasar esto y de parte de ellos no hubo una reacción positiva. Se lo volvimos a explicar ahora porque realmente se está volviendo un problema acuciante, teniendo en cuenta que en Misiones es difícil conseguir neumáticos, celulares, ropa deportiva y muchas cosas más y la gente busca de otros lugares”, expresó el presidente, quien recalcó: “Si no hay mercadería, la oferta comercial se va a ir reduciendo cada vez más”.

“Dependemos mucho de los proveedores y no es fácil reponer o cambiar de suministradores en muchos casos. Entonces la oferta comercial que va a tener Misiones, se va ir reduciendo cada vez más, y en consecuencia nos vamos a convertir en una isla comercial y productiva”, comentó.

Y acotó que se trata de “un problema que afecta más a Misiones porque el mecanismo que ellos utilizan, es decir, el modo que aplican lo que están haciendo y genera el enojo de los proveedores”.

