Destacan la atención pediátrica en el Sanatorio Boratti con guardias diarias de 24 horas en Posadas

El médico pediatra es un puesto solicitado por estos tiempos en el área de la Salud. A pesar la falta de personal en dicho área, el Sanatorio Boratti mantuvo a su cuerpo de médicos y las guardias pediátricas en su edificio, aún durante la pandemia cuando la consultas eran mucho menores.

El director médico del Sanatorio Boratti, Héctor Manuel Riera (M02497) pediatra hace más de 25 años, se refirió al tema y dejó en claro que desde el establecimiento mantienen las guardias pediátricas desde hace más de dos años. «El Sanatorio Boratti históricamente tuvo guardia pediátrica, hubo un momento hace unos años donde prácticamente desaparecieron porque no había recursos humanos suficientes, después de ello nosotros pudimos recuperar este área, es una guardia histórica e icónica», explicó.

A ello agregó que no fue fácil para el establecimiento mantener al personal del área durante la pandemia y cuando la demanda era muy baja debido a las restricciones: «Mantener una guardia en pandemia no es sencillo, significa que la gente no venia a la guardia y que el pediatra tenia que estar y había que pagarle igual».

Lejos de afirmar que el sistema privado de la salud no presenta este tipo de servicios para los más chicos, el director sostuvo que «las guardias pediátricas funciona desde hace 2 años, los 365 días y las 24 horas».

Asimismo, añadió que debido a posibles inconvenientes personales de los profesionales pediatras que se ocupan de las guardias, la misma puede estar fuera de servicio. Sin embargo, en esos escenarios, las emergencias siempre se tratan. «Hay otros médicos en el sanatorio y hay una guardia de adultos que interviene, atendidos por médicos de familias y generalistas», explicó Riera.

El plantel de médicos pediatras del Sanatorio Boratti es amplio y cuenta con profesionales especializados que realizan guardias de 24 horas. «Esa guardia hace un par de años es totalmente estable» contó.

Para casos de mayor complejidad, el establecimiento también ofrece una sala de observación de niños. Allí ingresan los pequeños que asistan a la consulta y requieran de una evaluación para una posible internación y son atendidos también por pediatras.

El área cuenta con ocho camas de entre alta, media y baja complejidad: «Allí tenemos pediatras de guardias las 24 horas, dentro del servicio, es decir que no tiene nada que ver con el pediatra que está atendiendo en la guardia, no cumplen el mismo rol», aseguró el directivo.

En este contexto, aclaró también que es cierto que puede haber una falta en la cantidad personal en dicho área debido a que «los médicos nuevos buscan más otras especialidades que son más innovadoras y rentables», por lo que es posible que no exista un numero suficiente de pediatras en la provincia y en la ciudad de Posadas para cubrir todas las guardias.

Sin embargo, añadió también, que el Sanatorio Boratti cuenta con personal que trabaja hace ya mucho tiempo y con salarios bien remunerados.

«Personalmente me he contactado con tres directores médicos, de las tres instituciones médicas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, he hablado con ellos y estamos pagando el mismo valor que se paga por una guardia pediátrica allá» contó Riera.

Debido a que las consultas no representan un ingreso considerable, por el estado de algunas obras sociales y los financiadores, el establecimiento debe solventar de su patrimonio este tipo de guardias.

Riera aseguró que más allá de esto seguirán manteniendo el servicio pediátrico: «Nos debemos a la comunidad, somos un sanatorio que se caracteriza por trabajar pensando en el paciente, la familia y la comunidad».

Respecto de los rumores sobre una falta absoluta de guardias pediátricas en establecimientos privados y una alta demanda en los hospitales públicos, Riera fue claro y aseguró: «Tenemos guardia pediátrica y estamos muy conformes con el trabajo de nuestros pediatras, es una situación que quería aclarar porque a veces hay informaciones tendenciosas y que uno escucha, es bueno que la gente lo sepa como corresponde. Estamos diciendo que no hay guardia pediátricas en el Sanatorio Boratti cuando si la hay, privando a la gente que con su obra social puede acceder a la consulta y no lo esta pudiendo hacer por lo que está leyendo y escuchando», expuso el director.

El Boratti atiende a 2 mil niños por mes

Según los últimos balances que realizó el establecimiento, en el mes de marzo, hay un promedio de 70 atenciones por día, y entre 1800 y 2000 pacientes por mes. «Es un trabajo importante para un sanatorio privado» comentó Riera.

Estos números oscilan dependiendo los días de semana, ya que los sábados y domingos pueden aumentar debido a que los pacientes no tienen a sus médicos de cabecera o es cuando tienen el tiempo suficiente para recurrir a una guardia.

Además de la pediátrica, el Dr. Riera comentó que el sanatorio cuenta con otro tipo de guardias. «Tenemos guardia pediátrica, neonatal, ginecología, y guardia de clínica médica las 24 horas, además de las guardias pasivas traumatólogo, neurología y oftalmólógica».

Patologías o afecciones más comunes en las guardias pediátricas

Debido al clima típico de la región y la época del año, las afecciones y patologías respiratorias han aumentado en el último tiempo.

«Estamos viendo mucho las patologías respiratorias, bronquitis, bronquiolitis, rinitis, muchos cuadros febriles, hemos visto en el mes de marzo que ha aumentado muchísimo la incidencia de la gripe A», contó Riera.

Confirmó también el buen momento que atraviesa la provincia en cuanto a la pandemia por coronavirus: «Este último mes no tuvimos ningún paciente con Covid» aseguró.

La vacunación en los más pequeños luego de la pandemia

«La pandemia nos sacó del eje, hubo muchos chicos que no fueron correctamente vacunados en tiempo y forma, hay chicos que han padecido Covid y han quedado con disminución en sus defensas, también el clima nuestro no es el mejor para los chicos alérgicos» comentó el profesional.

La pandemia ha propiciado que los más pequeños no cuenten con el respaldo necesario en su calendario de vacunación y hoy en día las consecuencias comienzan a notarse.

«Los controles mensuales a los bebés no lo podíamos hacer en pandemia y eso ha hecho que nos retrasemos en las vacunas, provoca que no estén bien alimentados y controlados, que hayan perdido esa afinidad por el control periódico, y también el retorno a las clases ha hecho que se junten los chicos que se contagien y haya más cosas», agregó Riera.

Por último, se refirió al área de neonatología con el que cuenta el sanatorio, siendo uno de los establecimientos modelo en la capital misionera y la provincia: «tiene 38 camas, es muchísimo para un hospital privado, tenemos una obstetricia muy buena, muy fuerte, un equipo de cirugía de los mejores».

A poco de cumplir 62 años de vida el próximo 1 de mayo, el Sanatorio Boratti sigue creciendo y está pronto a finalizar sus obras en el nuevo edificio.

«Se van anexar los servicios nuevos, se van a mejorar los quirófanos, a tratar de hacer más cirugías ambulatorias, también vamos agregar más habitaciones, vamos aprendiendo de lo que nos dice la gente, con las críticas de nuestros pacientes, y lo que hacemos es copiar a los que saben, vamos a Córdoba, Buenos Aires, Rosario, e intentamos trasladar los conocimientos acá» cerró Héctor Riera.