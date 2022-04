El papá del chico golpeado fuera del boliche en Eldorado declaró ante la Justicia que su hijo está vivo y no es Lucas Rodríguez

Fuentes judiciales confirmaron que en las últimas horas se presentó ante la justicia un hombre que se identificó como el padre del chico que aparece en un video viral recibiendo patadas a la salida de un boliche de Eldorado. Dijo que su hijo está vivo y por ende no se trata de Lucas Rodríguez.

Por este motivo, la Justicia intenta esclarecer qué fue lo que ocurrió con Lucas Rodríguez, quien falleció el pasado 24 de abril, y quien se presumía había sido víctima del ataque en manada. A partir de ahora, el fallecimiento del joven se investigaría como muerte dudosa.

Se afianzan ahora dos líneas de investigación. Por un lado, sobre la pelea a la salida del boliche en la madrugada del pasado 18 de abril y por otro, la muerte de Lucas Rodríguez ocurrida el domingo último.

Tanto en el día de ayer martes, como este miércoles se conocieron datos de testimonios que se contradecían entre amigos y familiares de Lucas Rodríguez, con versiones cruzadas acerca de su participación en la gresca cuyo video se viralizó.

Los investigadores no descartan, basándose en testimonios de allegados, que Lucas Rodríguez podría haber fallecido a raíz de una meningitis, que podría o no estar relacionada con una bala que alojaba en su cabeza, hace varios años atrás.

Muerte de Lucas Rodríguez: radical giro en las investigaciones y Junta Médica para dilucidar la causa del fallecimiento

Las investigaciones por la muerte del joven, Lucas Emanuel Rodríguez (22 años), en el hospital Samic de Eldorado, ha tomado un giro de 180 grados en las últimas horas, y ahora la mayor preocupación de las autoridades judiciales y de la familia, es determinar la causa de su fallecimiento.

Como si fuera poco, distintas versionaos coincidentes dan cuenta de que Lucas Rodríguez no es el joven golpeado brutalmente por una patota a la salida un boliche eldoradense, el pasado domingo 17 de abril a la madrugada y que aparece en un video viralizado través las redes sociales.

Justicia de Eldorado solicitó la conformación de una Junta Médica que pueda echar luz acerca de la muerte de Lucas, que ocurrió en el hospital Samic local luego de varios días de internación. Ingresó al nosocomio con malestares y un presunto cuadro de meningitis.

Además, en forma vertiginosa, hubo tres cambios de caratula en la causa judicial que lleva adelante la jueza de Instrucción 2 de Eldorado, Nuria Allou, en los últimos días. De “muerte dudosa” en primer lugar, se pasó a investigar “lesiones graves en riña”, para finalmente recaer en “homicidio”.

La autopsia dictaminó que el joven falleció por “una sepsis” (infección generalizada) y no habrían detectados lesiones visibles en el cuerpo. No obstante, ello, el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial solicitó al Samic de Eldorado la “historia clínica” del joven fallecido, para brindar el informe final.

Por su parte, el Subsecretario de Seguridad y Justicia de la provincia de Misiones, Ariel Marinoni, confirmó a Canal 9 Norte Misionero que “no era Lucas Rodríguez del video que se viralizó, estamos muy cerca de localizar a quien fue agredido y aparece en esas imágenes”.

De todas formas, los tres detenidos en la jornada de ayer siguen a disposición de la justicia protagonistas de la violencia que se puede ver en el video. El funcionario manifestó además que la autopsia indica que Rodríguez falleció por lesiones de vieja data.

En este sentido, Marinoni indicó que “hay que diferenciar y tener dos cuestiones en cuenta, uno es el fallecimiento de esta persona que se produjo días atrás, y que presuntamente en un principio por familiares del joven que se encuentran en San Pedro podría tener relación con un video que se encontraba circulando” y otro la golpiza de este joven que todavía no fue identificado.

Por otra parte, Alejandra Caballero, amiga de Lucas Rodríguez, declaró que estuvo con el joven esa noche, que este no tenía lesiones y no mencionó haber participado en una pelea. Por otro lado, Micaela Olivera, la prima de Rodríguez, dijo que lo reconoció en el video de la riña.

En su relato, la amiga del fallecido indicó que el domingo 17 de abril a las 22:00 horas salió a cenar al Casino de la cuidad en compañía de Rodríguez, lugar donde permanecieron hasta la 01:00 horas del lunes 18. Al salir, se dirigieron hasta la parada de colectivos para esperar el transporte urbano de pasajeros, hasta que ambos se encontraron con un conocido de ella.

Se trata de Gabriel Godoy, quien los habría invitado a dar unas vueltas en su vehículo. Suben al rodado y se dirigen hacia el barrio Parque km 11. Luego regresan al Casino para buscar al primo de Caballero, Enrique Alberto. Una vez juntos, se van al Pool Marilyn donde permanecen hasta las 03 AM.

En la denuncia precisó además que luego del pool se fueron todos juntos al boliche Pueblo Chico hasta las 06 AM. Al terminar la noche, el conductor traslada a todos hacia sus respectivos domicilios, incluido Rodríguez, pero este le dice que va a tomarse un café porque tenía que ir a trabajar.

La joven Alejandra Elizabeth Caballero, amiga del fallecido, manifestó a los efectivos en reiteradas oportunidades que Lucas Rodríguez no presentaba lesiones físicas visibles, que no había participado de ninguna pelea o gresca esa noche y que se encontraba en buen estado de salud a simple vista.

Añadió además que no era una persona conflictiva, que no fue agredido antes o después, y que era muy responsable, que aparentemente concurría a una iglesia. La declaración de la amiga se suma ahora a las realizadas por los familiares del joven, quienes no lo reconocieron en los videos que se viralizaron en redes sociales, correspondientes al momento de la brutal golpiza a la salida del boliche.

Pese a estas manifestaciones, en diálogo con Misiones Online, la prima de Rodríguez, Micaela Olivera, manifestó que sí lo reconoció en las filmaciones por su contextura física:

“Si alguien tiene datos o sabe algo, nos ayudarían muchísimo para dar con los que hicieron esto, no tengan miedo. Fue una injusticia, nadie hizo nada cuando alguno pudo haber llamado a la Policía”, cerró.