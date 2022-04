La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio acusó a Javier Milei de intentar romper la unidad de ese frente y ser funcional al kirchnerismo

La postura de los radicales y las palomas del PRO se impuso en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que tras una reunión realizada hoy emitió un comunicado a través del cual rechazó la incorporación del libertario Javier Milei, a quien además acusó de intentar quebrar la unidad de ese frente y de ser funcional al oficialismo. El economista contestó con furia.

La Mesa Nacional, compuesta por representantes de las distintas fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio, se reunió este mediodía en el Instituto Hannah Arendt para debatir “temas urgentes que hacen a la agenda del espacio”.

El más urgente de los temas que trataron giró en torno a la figura del libertario Javier Milei, cuyo crecimiento en las encuestas provocó inquietud en las filas de la alianza que llevó a la presidencia a Mauricio Macri.

Referentes del ala dura de esa alianza (más cercanos a la derecha del dial ideológico) coqueteaban con la posibilidad de incorporar al economista libertario a la alianza e incluso hubo cruce de elogios entre el mencionado expresidente y el hombre de la leonina cabellera.

La idea no entusismó mucho a los demás integrantes de Juntos por el Cambio, entre ellos los radicales, la siempre presente Lilita Carrió y los “moderados” del PRO, entre los que se cuenta al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En la reunión de esta tarde se impuso la opinión de este segundo grupo, lo que se vio reflejado en un comunicado oficial muy crítico con Milei.

“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, reza la comunicación.

En un solo párrafo acusan al libertario no solo de intentar romper la unidad de Juntos por el Cambio, sino también de ser funcional al kirchnerismo, cuestionamiento que enfurece al economista devenido en presidenciable.

Para terminar de cerrarle la puerta a la posibilidad de una alianza con el diputado de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio aprobó un “manual de buenas prácticas” que establece taxativamente que “para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”, es decir que sin un improbable consenso de todo el frente, el economista no podría incorporarse a Juntos por el Cambio.

Milei no tardó en responder, en sus redes sociales, aclaró que nunca se sumaría a “un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”.

“Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso. Si invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas”, lanzó en sus redes sociales.

Momento de tensión

El momento de mayor tensión se produjo cuando Morales tomó la palabra para negar la versión que lo involucra en un supuesto acuerdo con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para nombrar al senador del Frente de Todos y la diputada radical que se incorporarán al Consejo de la Magistratura.

El jefe de la UCR lo negó de manera terminante y lo atribuyó a una operación política, ante lo cual Macri dijo en un tono duro: “Nos alegra muchísimo lo que decís. Pero entonces no me eches la culpa a mí de esa operación”. Fue en respuesta a declaraciones de Morales que insinuaron que el ex presidente había sido el responsable de echar a rodar los rumores sobre un pacto con el Gobierno.

En el encuentro ratificaron la postura de JxC sobre el Consejo de la Magistratura y decidieron oponerse a “la nueva maniobra del oficialismo en el Senado, que en esto se muestran juntos -dijo el comunicado-, de ampliar los miembros de la Corte para intentar tomar control de la misma”.

Participaron el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, los presidentes de los partidos que integran JxC, Gerardo Morales (UCR); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Patricia Bullrich (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal); el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; los senadores nacionales, Alfredo Cornejo, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau; los diputados nacionales Mario Negri; Juan Manuel López, Cristian Ritondo y Federico Angelini; las diputadas nacionales María Eugenia Vidal, Laura Rodríguez Machado y la diputada provincial Maricel Etchecoin. También estuvieron presentes los dirigentes Ernesto Sanz (UCR), Ramón Puerta (Encuentro Republicano Federal).