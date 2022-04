Misiones | Recuerdan que existen guardias de salud mental en Posadas, Oberá y Eldorado

Misiones participará de una reunión del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) tras los anuncios de Alberto Fernández sobre el abordaje tras la pandemia de coronavirus y la importante inversión que realizarán a nivel país para este sector. Desde Misiones recuerdan que existen guardias de salud mental en tres localidades.

Nicolás Aranda, Licenciado en Psicología y Director de Salud Mental de Misiones, en representación de la provincia se encuentra en Buenos Aires para ser parte de ese encuentro.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/04/04-27-Canal12-Nicolas-Aranda-Reunion-COFESAMA-7.10.mp3

Aranda explicó que tras una convocatoria donde participan los directores de Salud Mental de todas las provincias del país, se realiza esta reunión que sucede cada cierto período; y en esta ocasión se realiza después de los anuncios del Presidente de la Nación.

Con respecto a Misiones, Aranda expresó que se trabaja en la accesibilidad y la asistencia de la salud mental, para que “las personas puedan tener una atención, aquellas que tienen padecimientos mentales cerca de su domicilio; está establecido por la ley”.

Por otra parte, señaló que también trabajan en la accesibilidad en medicamentos. De hecho, aseguró que desde Nación se recibió una lista de psicofármacos, para que los pacientes puedan tener acceso en los distintos hospitales.

Aranda se refirió también a las guardias de salud mental: “Contamos con guardia de salud mental en Oberá, Eldorado y Posadas”. De todas maneras, indicó que hay que reforzar aún más el trabajo en ellas.

Actualmente, lo que se propone desde Nación, según Aranda está relacionado al armado de líneas telefónicas para primeros auxilios psicológicos o asistencia en salud mental, a modo de guardia.

Incluso, destacó que se trabajaría en conjunto con los equipos de salud mental de los hospitales, involucraría a la fuerza de seguridad y a servicios de traslado ante algún caso de emergencia.

Presentaron la estrategia de salud mental https://t.co/DlonmC9P8a — misionesonline.net (@misionesonline) April 26, 2022

Con un fondo de 4 mil millones de pesos, presentaron la Estrategia Nacional de Salud Mental

El Presidente y la ministra de Salud Carla Vizzotti presentaron un plan de abordaje de los problemas psicológico y psiquiátricos pospandemia de los argentinos que contará con un fondo extra de 4.000 millones de pesos.

“En salud mental no hay vacunas. En salud mental hay acciones. Y el Estado trabaja en una una recuperación integral de la sociedad en todas las dimensiones, también la emocional y psicológica porque durante la pandemia se generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento”, dijo el presidente Alberto Fernández en la presentación de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental que se hizo en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, centro de referencia nacional para esa problemática en el país.

“La salud mental fue durante muchos años un tema tabú. Cada persona tiene que saber que no está sola y no podemos hacer más oídos sordos a ese problema”, afirmó en un discurso en el que aclaró que dada su seriedad no iba a improvisar, sino a leer.

Más de mitad de la población argentina manifestó haber sentido algún padecimiento psíquico durante la pandemia, según los resultados preliminares de una serie de investigaciones sobre salud mental y coronavirus que está haciendo el Conicet, confirmó a Télam una alta fuente de Casa Rosada.

Lo que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, define como “padecimientos inespecíficos e incertidumbre”. Por eso, Fernández hace tiempo le encargó al ministerio de Salud que articule con otros ministerios y con las provincias lo que este lunes se presentó como una política de Estado para la que el ministerio de Salud va a contar con 4.000 millones de pesos extra, el doble de dinero previsto para el área.