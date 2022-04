Caso Guadalupe Lucero | Encontraron ropa y huesos a 200 metros de su casa

La búsqueda de Guadalupe Lucero en San Luis arrojó una importante novedad durante el operativo del martes: encontraron ropa y huesos a unos 200 metros de la casa. Hasta el momento la ropa hallada no se exhibió a la familia de la nena.

La investigación tuvo un giro esta semana después de que un testimonio de una menor apuntara a un accidente mientras Guadalupe jugaba en las inmediaciones de su casa.

Fuentes judiciales informaron a TN que hasta la mañana del miércoles la familia de Guadalupe no había tenido contacto con la ropa encontrada y toda la evidencia recolectada fue enviada a analizar.

De acuerdo con los investigadores, las prendas fueron encontradas en una zona de pastizales altos del terreno. Los procedimientos minuciosos se llevan a cabo a pie en una zona de 60 hectáreas.

Se solicita cautela debido a que todavía no se realizaron las pruebas correspondientes para determinar si tanto las prendas como los restos podrían pertenecer a la nena.

La conmovedora carta de la mamá de Guadalupe Lucero

“No imaginé que llegara este día sin que vos no estés junto a mí, o que tuviera que pasar por esto. Aún no creo todo lo que nos pasa, todo lo que estamos viviendo. No le encuentro respuesta”, expresó la mujer con motivo del cumpleaños número 6 de la nena.