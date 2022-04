Delincuentes desvalijaron un taller mecánico en Puerto Piray: la pérdida rondaría el millón de pesos

Durante la madrugada del pasado viernes, delincuentes desvalijaron un taller mecánico en Puerto Piray. La víctima optó por hacer la denuncia en la Comisaría de Eldorado y alegó una pérdida millonaria.

Lucas Lezcano, propietario de un taller mecánico ubicado sobre la avenida El Menzu, del barrio 9 de julio de Puerto Piray, sufrió el robo millonario de herramientas y accesorios en horas de la madrugada del viernes pasado.

En diálogo con este medio, el damnificado contó que en la mañana de ese viernes, como de costumbre, llegó a su taller alrededor de las 7:50 horas y se topó con el portón de entrada abierto, pensando en un primer momento que algún empleado habría llegado antes de tiempo.

“Entro al galpón y me encuentro con que me habían desvalijado, se llevaron todo. Lo único que dejaron fue una pinza, un alicate y un destornillador. Me llevaron muchos repuestos de camioneta, dos turbos, arranques, radiadores”, expresó el hombre casi desolado.

Según sus palabras, en la localidad de Puerto Piray ronda la inseguridad, los delincuentes actúan en horas de la madrugada para así no alarmar a los vecinos. “Avise a la policía, se acercaron y tomaron nota de las herramientas que se habían robado”.

Al arribar un móvil policial, la víctima aseguró intercambiar palabras con los efectivos y se generó una pequeña discusión. “La mayoría de las cosas que se roban acá saben dónde van a parar, pero no hacen nada”.

Por esa razón, el hombre decidió no hacer la denuncia en el municipio en el cual reside sino, radicarla en Eldorado. “Cuando llego a Eldorado, el jefe de la Seccional me dice que le pasaron un informe de un robo, cuando veo el mismo, detallaba solamente herramientas de mano y de tablero, cuando a mi me robaron todo”.

En total la pérdida que sufrió Lezcano rondaría el millón de pesos. Entre las herramientas y accesorios que se llevaron los malvivientes, enumeró: llaves neumáticas, soldadoras mix grandes, dos gatos hidráulicos grandes tipo carrito y todas sus herramientas de mano. “La policía de Piray solamente pasaron en el informe que me robaron herramientas de mano”.

Continuó expresando que la investigación no tiene avance alguno, pero que aparentemente se tendría identificado a los ladrones. “La investigación no avanza, se mandó a la Brigada de Eldorado pero se trabajó el viernes y el sábado no paso más nada”.

Fue contundente y dijo que “El domingo se comunica una persona conmigo y me da indicios de quien podría haber sido, pero yo a la Comisaría de Piray no voy a ir a denunciar porque ya lo hice una vez y después me encontré con los vidrios de mi casa rotos. Nadie quiere denunciar en esa Comisaría, esa es la realidad”.

Por último, lamentó la ola de inseguridades que arrasa en la ciudad.