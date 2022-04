La investigación por maltrato, abuso y corrupción de menores, en el Hogar Rincón de Luz de Virasoro, sigue su curso, pero sin buenas noticias para las víctimas. Ayer la principal acusada, contó su versión de los hechos y fue imputada por encubrimiento agravado por abuso sexual, apremios ilegales y abuso de autoridad.

En el mes de marzo se conocieron denuncias por parte de menores de edad y ex empleados del Hogar Rincón de Luz de Virasoro, provincia de Corrientes. Desde entonces el repudio hacia Sonia Andrea Prystupczuk, ex directora y responsable de un hogar, se expresó en las calles de la localidad, con repercusiones en medios de comunicación nacionales.

Hoy la causa sigue su curso, pero en el día de ayer, Virasoro volvió a manifestarse en contra de la principal acusada, ya que se esperaba su detención, pero la fiscal decidió que siga en libertad ya que no es considera una “persona peligrosa”. La mujer esta imputada por encubrimiento agravado por abuso sexual, apremios ilegales y abuso de autoridad.

No solo el repudio fue hacia la violencia que ejercían a los niños del hogar, sino también sobre la muerte de Claudio Flores, un menor de 14 años que vivía junto a su hermano de 11, y que por causas que aún se investigan, fue hallado sin vida en su habitación en el mes de febrero, semanas antes de que se conozcan las denuncias.

Patricia Ramos pertenece a la ONG “El Faro Solidario”, un grupo de personas que apadrinan niños que se encuentran en Hogares de Día. Claudio era su ahijado desde que tenía 4 años, cuando ingreso al Hogar Rincón de Luz de Virasoro, junto a sus cinco hermanos.

Desde que supo de la muerte del menor, se abocó a pedir justicia y trabajar junto al abogado Etchegaray Centeno, que actúa como querellante en la causa. La semana pasada exhumaron el cuerpo del adolescente para realizar una nueva autopsia, ya que fue caratulada como muerte dudosa.

“Claudio tenía 14 años y estaba a cargo del Estado Provincial. Fue encontrado sin vida el 22 de febrero y desde el hogar les dijeron a los vecinos que se había suicidado para que nadie haga nada. Cuando nos enteramos nos pareció muy raro, porque más allá de todo lo que vivía en ese lugar, él era como el papá de su hermano Josué, que eran los únicos que quedaban en el hogar porque a los 18 años los mandan a la calle a todos”, contó Patricia Ramos.

La autopsia se coordinó entre el Ministerio Público Fiscal y el titular del Instituto Médico, doctor José Luis Gálvez, con el fin de corroborar los resultados de la primera necropsia y en búsqueda de nuevos elementos técnicos para arrimar al legajo de investigación fiscal —el número 15.499—, abierto tras el hallazgo del cuerpo del adolescente en la habitación que ocupaba en esa institución, y cuya muerte está caratulada como “dudosa”.

“Se hizo la exhumación del cuerpo a pedido de la fiscalía y gracias a los medios, porque esto empezó a evolucionar gracias a los medios de comunicación. No puedo dar gracias a la justicia. Y gracias a la valentía de los chicos que están en una situación sumamente vulnerable”, contó Ramos.

El caso que conmovió a Virasoro

Desde el mes marzo los ciudadanos de Gobernador Virasoro, están conmocionados por los hechos de abuso sexual y prostitución, denunciados en el Hogar de Niños Rincón de Luz. Y los denunciantes aseguran que estas situaciones se dan hace años, pero nunca nadie avanzo con la causa.

“Los hogares en Corrientes son depósitos, los sacan de sus hogares porque están en peligro por abuso, abandono, pobreza, y la Justicia los lleva a los hogares para darles una vida mejor. Pero eso no paso, en Virasoro, a Claudio lo encontraron muerto en el hogar y simularon un suicidio”, dijo Patricia Ramos.

A medida que más niños y ex empleados se animaban a contar lo que vivieron en el hogar, descubrieron que las denuncias comenzaron en el año 2010. Incluso en el 2018, los menores fueron trasladados a una institución de Santo Tomé, por trabajos edilicios, y los responsables de ese hogar hicieron una denuncia por el estado de salud en el que habían llegado los niños.

“Había denuncias desde el 2010 y 2016 con las que no hizo nada. En 2021 se hizo una imputación porque declararon que hubo abuso sexual cuando una nena de 14 años que estaba en el hogar, la mandaron a trabajar a una casa de niñera y un empresario abusa se ella. Esto era habitual, pero nadie hacia nada”, contó.

Durante la investigación también descubrieron que la fiscalía de Virasoro tenía en su poder pruebas de los abusos que sufrían los niños. “La Comisión de Tortura intervino en esta causa y mañana se va a presentar como querellante. Ya incautaron 27 cuadernos que tenía la fiscalía de Virasoro, en donde se explicaba cómo eran las torturas de los chicos. Todos lo que denunciaban era echados del hogar y las causas se archivaban desde el 2010”, explicó.

La causa sigue en manos del fiscal Casarré, quien ayer concedió la libertad a Sonia Andrea Prystupczuk, ex directora del Hogar Rincón de Luz de Virasoro. “Fue una falta de respeto a las víctimas, que el fiscal diga que no pidió la detención porque no la cree peligrosa, pregúntales a las víctimas. Le arruinó la infancia a más de 80 chicos, ¿ustedes piensan que no es peligrosa? Manipuló a los a testigos, niños o empleados para que no hablen o no hagan denuncias. Me parece muy peligrosa esta mujer. Inclusive ayer salió una denuncia de que su domicilio está usurpado desde el 2007 y amenazó a la dueña que le cobraba el alquiler, diciéndole que iba a hacer desaparecer a ella y a los hijos. ¿Seguro que no es peligrosa? Es una falta de respeto, fue y es peligrosa”, expresó Ramos.

El abogado Etchegaray Centeno que actúa como querellante comentó que el fiscal no pidió la prisión como debía, a pesar de tener todas las herramientas. Lo cual, ahora, pedirá el abogado, prisión inmediata, será la decisión de la jueza y no del fiscal. “Tienen tiempo hasta el viernes y esperemos que la jueza decida que esta mujer se merece esperar la sentencia en prisión. Así como encerraba a los chicos por años, torturándolos, sin comida, por lo menos en prisión ella va a tener más comida que lo que les daba a los niños”, dijo.

Además de esclarecer las denuncias de abuso y acoso a los menores del hogar, también seguirán luchando para que se determine si la muerte de Claudio Flores se trató de un suicidio o homicidio.

“La muerte de Claudio destapó situaciones de tortura y abusos que vivieron los chicos durante más de 10 años. Los chicos fueron torturados y abusados sistemáticamente y extorsionados para que no hablen. Les arruinaron la infancia. Vamos a pedir la investigación de todas las personas que no tomaron las denuncias y no investigaron. Esto no pasa solo en Virasoro, está pasando en todos los hogares de Corrientes”, agregó.

