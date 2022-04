La UTA confirmó el paro de 48 horas para colectivos de corta y media distancia desde esta medianoche

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este miércoles un paro de 48 horas para colectivos de corta y media distancia del interior del país para el martes 26 de abril desde las 00 horas, con el fin de reclamar por “el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país”.

El sindicato comunicó la medida a través de un texto firmado por su secretario general, Roberto Carlos Fernández, y precisó que el cese de actividades finalizará a las 23.59 del miércoles 27.

«Hemos agotado todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país”, explicó la entidad en el comunicado y añadió que las autoridades del Comité Federal del Transporte (CFT) “se han desentendido, sin asumir su rol” ante los reclamos de “igual remuneración por igual trabajo”.

“No vamos a permitir salarios por debajo de la inflación, ni haberes inferiores en el interior, a los de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires”, sentenció.

Este miércoles las cámaras empresarias que representan a operadores de servicios de transporte automotor de pasajeros del AMBA tenían previsto realizar un paro desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana de esta jornada como consecuencia de «las grandes demoras que se producen en el pago de las compensaciones tarifarias a las empresas de jurisdicción provincial y comunal».

Sin embargo, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Transporte bonaerense alrededor de las 15 y determinaron levantar la medida.

Horas antes, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dialogó con Radio 10 y adelantó que el cese no se iba a concretar: «Me enteré ayer del comunicado, la provincia de Buenos Aires estaba debiendo un retroactivo de octubre, que durante esta mañana se está pagando así que no hay motivo para que este lock out patronal- porque no es un paro- se lleve a cabo».

El comunicado de la UTA Interior

“Ponemos en conocimiento de los Trabajadores, las Autoridades y la opinión publica en general, que hemos agotado todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país.

Queremos dejar expresado que el Estado Nacional viene asistiendo altamente a un sistema de transporte que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial.

Se les ha pedido a las autoridades del Comité Federal del Transporte su necesaria participación, compromiso y aportes, para un sistema del que son nada menos que los titulares únicos y primeros, pese a lo cual, se han desentendido, sin asumir su rol, razón por la cual les responsabilizamos de todas las consecuencias derivadas de las medidas de acción gremial a disponerse.

Bajo la regla de “igual remuneración por igual trabajo” no vamos a permitir salarios por debajo de la inflación, ni haberes inferiores en el interior, a los de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires. Por eso hemos resuelto un paro actividades por 48 horas para todos los Trabajadores del Transporte de Pasajeros de Corta y Media distancia del Interior del País, a partir de las 00 horas del martes 26 de los corrientes. Roberto Carlos Fernández Secretario General Unión Tranviarios Automoto.”

(Fuente: Ámbito y La Nación)