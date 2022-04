La Sociedad Rural de Misiones dio su apoyo al tractorazo en Buenos Aires, pero la provincia no se suma a la protesta

El tractorazo contra el Gobierno nacional, llevado a cabo en Plaza de Mayo en Buenos Aires por parte de productores de varias provincias, ha tenido el apoyo también de la Sociedad Rural de la provincia de Misiones.

Carlos Navas, presidente de la Sociedad Rural de Misiones se refirió al tractorazo contra el Gobierno nacional y sostuvo que apoyan la medida, pero no se sumarán.

Carlos Navaja – Santa María de las Misiones

“Las protestas siempre hacen bien para mostrar nuestro descontento con el Gobierno, en definitiva, nosotros no queremos ponernos en contra de nadie, sino que la idea del sector es contarle al resto de la sociedad lo que nos pasa. Entonces es muy difícil, al cortar la ruta, se arma un conflicto porque no dejás trabajar a la gente y nosotros no queremos que eso pase”, manifestó Navas.

Asimismo, dijo que Misiones, empatiza con los ciudadanos sobre esta situación.

“También entendemos que un gran porcentaje de la población está pasando muy mal, y vamos va con camionetas 4×4, tractores, a hacer paros y eso es bueno y a veces no. Lo que nosotros queremos en realidad es empatizar un poco más con el ciudadano común y explicarle nuestra situación”, expresó Navas.

La Sociedad Rural en Misiones en este sentido, se mantuvo al margen del tractorazo contra el Gobierno nacional.

“Nosotros estuvimos acompañando, pero acá en Posadas no se hizo nada. Esta movilización sirve para mostrarnos, no queremos meternos en la pelea y que el Gobierno nos ponga como los malos, lo único que intentamos es sumar desde otro lugar”, dijo Navas.

Además, considera que es preferible “ser prudentes y apoyar al sector productivo en general”.