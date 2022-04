Bizarrap y Paulo Londra juntos: salió la tan esperada BZRP Music Sessions #23

Bizarrap se asoció con el cantante Paulo Londra en la anticipada BZRP Music Sessions #23 que ya está disponible. La colaboración, anunciada con un récord en Instagram, se viene preparando hace tres años y era una de las más pedidas por los fans de ambos artistas.

El tema es la primera sesión que el productor argentino lanza desde su colaboración con Residente y su show masivo en el Lollapalooza 2022. Ambos eventos hicieron crecer aún más su popularidad y su inserción por fuera de la escena musical.

«No entiendo porque llaman si antes nadie llamo, no entiendo porque vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté, creo que nunca me fui», canta en las primeras estrofas en alusión a su vuelta tras el final de su batalla legal por la que estuvo alejado de la industria durante dos años.

El domingo 24 de abril el Bizarrap anunció que finalmente se había realizado el tema entre ambos y que para liberarlo el posteo en la red social debía conseguir 23 millones de reacciones: «23.000.000 comentarios y sale, lo dejamos en sus manos».

En menos de 24hs esa cifra fue superada. Además, se convirtió en la segunda publicación con más comentarios en la historia de la red social.

La colaboración tuvo origen hace tres años y se vio suspendida mientras el cantante cordobés resolvía la situación legal sobre su música. Bizarrap compartió en su cuenta de Twitter un mensaje de Londra del 23 de noviembre de 2019, donde le pide de hacer una «Session» y le pide especialmente si podía reservar el número 23.

“El siguiente comunicado fue emitido hoy por el productor argentino Bizarrap a través de Dale Play Records, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en referencia a los reiterados dichos y consultas sobre la Bzrp Music Session #23: ‘Estamos listos’”, había anticipado el sábado Bizarrap en Twitter.

