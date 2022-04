Crisis en San Lorenzo | Ricardo Centurión volvió a faltar a los entrenamientos y el club analiza sanciones

El mediocampista faltó a la práctica sin aviso luego de la derrota del Ciclón ante Patronato. Es la segunda vez en las últimas semanas. El jugador había alegado problemas personales en faltas anteriores.

Ricardo Centurión está otra vez en el ojo de la tormenta. El mediocampista de 29 años, faltó sin aviso al entrenamiento de San Lorenzo de este domingo, tras la derrota por 2 a 1 ante Patronato en el Nuevo Gasómetro. Y no es la primera vez que ocurre en las últimas semanas: un episodio similar se había dado antes del viaje a Santa Fe, hace unos días. En consecuencia, el club analiza aplicarle sanciones ante sus incumplimientos reiterados.

El Wachiturro llegó a la institución antes del inicio de la temporada como una apuesta a su talento en combinación con su bajo costo, dado que arribó en libertad de acción. Durante los primeros meses en el Ciclón, bajo la tutela de Pedro Troglio, no registró inconvenientes en la intimidad del plantel.

Pero en la medida que los resultados no se fueron dando y tras la salida del ex Gimnasia del banco de suplentes y el inicio del interinato de Fernando Berón, empezaron los faltazos. Y el de este domingo, particularmente, disparó la posibilidad de que reciba una sanción: cuál y cómo se ejecutará, es lo que evaluará la Comisión Directiva.

En el tropiezo ante Patronato, el volante fue suplente y entró en la segunda parte. Frente a Unión, en la victoria por 2 a 1 entre semana, ni siquiera había integrado el banco de suplentes. “Quiero y necesito aprovechar esta oportunidad que me da San Lorenzo. Voy a pagar con la piel que el club me quiera en este momento”, había declarado pocos días después de su incorporación. Pero nuevamente es noticia por un conflicto.

El historial de tensiones a lo largo de su carrera es extenso y terminaron opacando sus momentos de alto nivel futbolístico, que lo llevaron a ser campeón en Boca y en Racing, o a ser tenido en cuenta (y quedar en la puerta) del Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina.

En el Ciclón confiaban en que, tras los roces que lo llevaron a dejar Vélez (había tenido sus vaivenes con el entonces entrenador Mauricio Pellegrino) y luego de haber sido papá, entendería la envergadura de la chance. Esta cadena de faltas podría poner en duda su continuidad en San Lorenzo, con el que tiene contrato hasta diciembre.

En los últimos días se habían propagado rumores de una supuesta deuda que el conjunto azulgrana mantenía con el jugador, que salió al cruce en las redes sociales. “Ya que me han llegado varios mensajes preguntándome por la información que está circulando en redes sociales quería aclarar lo siguiente: Es información falsa. No le he reclamado al club ninguna deuda”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

¿De qué depende su situación? En los próximos días el Cuervo decidirá su situación política: si Marcelo Tinelli define regresar de su licencia o, en su defecto, si renuncia y la conducción queda en Horacio Arreceygor, con el trabajo detrás de Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte.

A partir de allí, la dirigencia eligirá un nuevo manager y un entrenador. Para la Dirección Deportiva suena fuerte el nombre de Armando Husillos, ex delantero que supo pasar por Boedo. Y, en consenso con el área de fútbol, se hará la selección del DT, que a la postre tendrá opinión respecto del futuro de Centurión.

