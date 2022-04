Héroes de Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina brindarán una charla en Posadas

El martes en el Hotel Julio César de Posadas, tres retirados de la Fuerza Aérea de nuestro país, que participaron activamente en la guerra de las Islas Malvinas, brindarán una charla abierta y gratuita.

En el marco de las actividades por el aniversario N° 40 de la guerra de Malvinas, tres oficiales de la fuerza aérea que combatieron en el conflicto bélico con Inglaterra del año 82, estarán en la capital de la provincia para contar sus vivencias en aquellos días.

Se trata de una charla abierta y gratuita que llevarán adelante en el Salón Bordeaux del Hotél Julio César de Posadas, el martes 26 de abril a las 19:30 hs, donde se podrá interactuar con los ex combatientes. La iniciativa de traerlos es del Círculo de la Fuerza Aérea y la empresa Seguridad Misiones. También habrá más temprano una conferencia de prensa y al otro día una charla exclusiva para los alumnos del Liceo Naval Almirante Storni.

Sobre el evento dialogó con Misiones Online TV, Juan Nazer, ex combatiente misionero, retirado del Ejército Argentino, quien durante la guerra, resultó gravemente herido por un explosivo británico, y luego capturado como prisionero de guerra.

Los integrantes de la Fuerza Aérea que vendrán son Alejandro Roberto Vergara, Comodoro Mayor Retirado, helicopterista, quien voló 99 horas sobre las islas y participó en 75 misiones de rescate a más de 25 tripulantes del guardacostas Río Iguazú, además de pilotos de combate. También estará Gerardo Guillermo Isaac, Comodoro retirado, integrante de la escuadrilla que atacó al portaviones Invencible, nave insignia de las fuerzas invasoras. Y Guillermo Edgardo Saravia, Brigadier retirado, quien formó parte del grupo de radaristas que operó durante la guerra, y que sobrevivieron a los ataques ingleses.

“Queríamos dar a conocer otros tipos de relatos de la guerra que no tenemos acá, por ser una provincia que tiene unidades de Ejército sobre todo, y no tiene mucha injerencia con unidades de fuerza aérea y marina. La idea es que la gente conozca otros héroes que han dado mucho y puedan dar a conocer sus vivencias. Van a contar sus vivencias, habrá una conferencia de prensa para el periodismo, y en la tarde del martes tendrán una charla con entrada gratuita y abierta a todos, donde se les va a poder preguntar” contó Nazer.

Por otra parte el ex militar (era Sub teniente al momento de la guerra), se refirió a los actos y homenajes diversos que se hicieron por el aniversario número 40 de la guerra de Malvinas. “Es muy emocionante todo para nosotros, nos permite poder recordar lo que se vivió, y que el pueblo conozca todo lo que hicieron sus soldados. Eso es muy importante, ya que tenemos muchos héroes anónimos que no son mencionados y que dieron todo por la Argentina, por la patria y lo seguirían dando. Así que lo tomé con gran emoción a los distintos actos que hubo en el país. Creo que eso nos une, sobre todo en este momento que necesitamos esa unión para salir adelante” cerró Juan Nazer.

La Argentina tenía cerca de 200 aviones de combate en el inicio de la Guerra de Malvinas en 1982, incluyendo:

9 bombarderos Canberra

19 Mirage IIIEA

26 Dagger (copia israelí del Mirage V)

68 aviones A-4 Skyhawk

45 Pucará bimotor turbohélice

El resto de la Fuerza Aérea Argentina fue formado por entrenadores, medios de transporte y helicópteros.

A finales de abril de 1982, varias unidades de la FAA comenzaron a ser trasladados a las bases al sur del país, que estaban más cerca de las islas.

Ocho bombarderos Canberra fueron a la base de Trelew, junto con los aviones de reconocimiento Learjet.

Diez IAI Dagger fueron a San Julián, acompañados por 15 Skyhawk A-4B.

Río Gallegos recibió 24 Skyhawk y Mirage 10 IIIEA de los Grupos 5 y 8.

Comodoro Rivadavia recibió otros Mirage y Rio Grande recibió 10 Dagger, además de los aviones Super Etendard de la Armada Argentina (ARA) y los A-4Q que aterrizaron en el portaaviones ARA 25 de Mayo.

La historia del misionero al que le explotó una granada por salvar a un compañero

Durante la guerra, Juan Nazer transitaba sus 23 años y hacía tan solo 2 años que había egresado del Colegio Militar de la Nación. Según su testimonio, hace 39 años, el 11 y 12 de junio fueron los días más oscuros y difíciles durante la batalla de Malvinas.

Nazer era Subteniente y estaba en el arma de infantería. Participó con el regimiento 4 de infantería de Monte Caseros, en la instancia final de la batalla que se llevó a cabo en el Monte Dos Hermanas.

El misionero estaba al mando de una sección de tiradores reforzados, compuesta por 40 hombres más un mortero.

Además, contó que en el monte Dos Hermanas, solamente se encontraba parte del regimiento, ya que el resto del grupo batallaba en el Monte Harriet.

El 11 y el 12 de junio, fueron los combates finales. Durante la última batalla, Nazer fue herido en la espalda con un proyectil y en el miembro inferior derecho con una granada cuando quiso buscar a un compañero.

“Me quede sin poder caminar, tome fuerzas para tocarme la pierna para ver si la tenía, porque no la sentía. Me desperté cerca del mediodía escuchando voces inglesas y ahí fue cuando me tomaron prisionero” contó.