ACIADEP | Torneo Apertura 2022: conocé los cruces, canchas y horarios de la Fecha 6

La Liga de interprofesionales volverá a vivir otra jornada de fútbol el próximo sábado 23 de abril. La fecha 6 del Torneo Apertura 2022 de ACIADEP se jugará desde las 13 horas con un total de 27 partidos entre todas las categorías.

Luego del receso de semana santa, vuelve el fútbol al complejo de canchas del Hipódromo Gral. Belgrano en Posadas. La fecha 6 del Torneo Apertura 2022 de ACIADEP se disputará el próximo sábado desde 13:00 horas.

En la categoría Libres A se enfrentan dos de los que pelean por la cima de la tabla, Contadores L (13 puntos) y Abogados Libres (11 puntos).

En Libres B, el líder del torneo con 13 puntos, Abogados D, enfrenta a Contador Jrs en busca de estirar su ventaja. Profesores «L», con 10 puntos, buscará alcanzarlo cuando enfrente a Abogados DR.

En Juniors A, Contadores Intermedia intentará despegarse de Yacaré Juniors (libre esta fecha), ambos con 10 puntos, enfrentando a Estudio FC desde las 13:00.

La categoría Juniors B tendrá los mejores partidos de la fecha cuando los 4 primeros se enfrenten entre sí, PROFESIONALES ASOCIADOS JR (8pts) vs ESCRIBANOS JRS (10 pts), ABOGADOS D JUNIORS (12 pts) vs MISIONES ON LINE (8pts). A los equipos lo separa solamente una distancia de 4 puntos.

En Seniors, Profes S y Arquitectos intentarán despegarse de los de abajo cuando enfrenten a Abogados B y Médicos A respectivamente.

En Masters, Galenos buscará seguir liderando la tabla y enfrenta a Contadores S. Universitarios A y Agrimensores B harán lo propio para no perderle pisada al puntero.

Fixture completo acá:

Libres A

INTERPROFESIONALES YACARÉ vs AGROFOR 13:00 – Cancha 6 Hipódromo

PROFESORES «B» vs LOS PROFESIONALES 13:00 – Cancha 1 Hipódromo

SQUADRA ARQUITECTOS vs ESTUDIO 14:40 – Cancha 6 Hipódromo

CONTADORES «L» vs ABOGADOS LIBRES 14:40 – Cancha 7 Hipódromo

INGENIEROS «C» vs PROFESIONALES ASOCIADOS 16:00 – Cancha 6 Hipódromo

Libres B

ABOGADOS D vs CONTADORES «JR» 13:00 – Cancha 4 Hipódromo

UNIVERSITARIOS vs ESCRIBANOS 13:00 – Cancha 5 Hipódromo

UCSF ATLETICO vs PROFESIONALES 14:40 – Cancha 2 Hipódromo

PROFESORES «L» vs ABOGADOS DR 14:40 – Cancha 3 Hipódromo

Juniors A

AGROFOR GG vs AGROFOR L 13:00 – Cancha 2 Hipódromo

CONTADORES INTERMEDIA vs ESTUDIO FC 13:00 – Cancha 3 Hipódromo

VISITADORES MEDICOS vs LOS PROFESIONALES II 13:00 – Cancha 7 Hipódromo

PROFES JUNIORS B vs SAN FRANCISCO 16:00 – Cancha 7 Hipódromo

Juniors B

PROFESIONALES ASOCIADOS JR vs ESCRIBANOS JRS 14:40 – Cancha 4 Hipódromo

PROFESIONALES UNIDOS vs CONTADORES «C» 14:40 – Cancha 5 Hipódromo

ABOGADOS D JUNIORS vs MISIONES ON LINE 14:40 – Cancha 1 Hipódromo

UNIVERSIDAD CATOLICA JRS vs ABOGADOS «A» 16:00 – Cancha 3 Hipódromo

Seniors

ARQUITECTOS vs MEDICOS «A» 16:00 – Cancha 1 Hipódromo 6

PROFESORES «S» vs ABOGADOS «B» 16:00 – Cancha 2 Hipódromo

CONTADORES «A» vs ABOGADOS «DJS» 16:00 – Cancha 4 Hipódromo

CONTADORES «E» vs AGROFOR SENIORS 16:00 – Cancha 5 Hipódromo

Masters

QUIMICOS vs ABOGADOS B MASTERS 17:15 – Cancha 1 Hipódromo

MEDICOS «B» vs CPAIM 17:15 – Cancha 2 Hipódromo

UNIVERSITARIOS «A» vs PROFESORES «C» 17:15 – Cancha 3 Hipódromo

GALENOS vs CONTADORES «S» 17:15 – Cancha 4 Hipódromo

AGRIMENSORES «B» vs ABOGADOS «S» 17:15 – Cancha 5 Hipódromo

INGENIEROS «B» vs AGROFOR M 17:15 – Cancha 7 Hipódromo