Como parte del ciclo “Homenajes: A 40 años de la guerra de Malvinas”, este viernes desde las 21 horas, podrás conocer la historia de Oscar Valiente, un ex combatiente oriundo de la ciudad de San Ignacio que se desempeño operando vehículos blindados.

Valiente, fue miembro del Escuadrón N°9 de la Caballería del ejército, en la sección de tanques blindados. Con dos años de instrucción y otros dos años de escuela, el oriundo de San Ignacio fue convocado para la histórica gesta cuando aún solo era un cabo.

“Cuando estaba en el tercer año de secundaria, me convocaron en 1978 a la escuela militar, algo que yo venía solicitando. Cuando nos toca ir a Malvinas yo ya era cabo y tenía dos años de instrucción y dos de escuela”, comenta Valiente.

“La semana previa al 2 de abril, se armó en Santa Cruz donde yo estaba destinado, el RCTAN 9 donde estaba el escuadrón al que me destinaron. Estuvimos unos días en Río Mayo hasta que el 7 de abril me dijeron: ‘Usted tiene una hora, se va a Malvinas”.

Una hora decisiva

Valiente comenta que, debido al traslado de Puerto Deseado a Río Mayo, su equipamiento se encontraba en el blindado, por lo que no demoró en estar listo. Sin embargo, le solicitaron algo más.

“Como yo trabajaba con los blindados como encargado, me dijeron: ‘Como hiciste el curso te elegimos; precisamos tres en cada blindado asique elegí qué soldado va con vos’”, cuenta.

“Como yo había instruido a un soldado durante todo el año, fui con él y le dije que si se animaba, nos íbamos. También le dije que si no quería, no pasaba nada y que no lo iba a delatar, que iba a buscar a otro que si quisiera pero él me dijo sí y nos fuimos”.

“No sabíamos con qué intensidad nos iba a recibir la guerra, pero sabíamos que se habían tomado las Malvinas. Asique subimos los blindados al avión y a medianoche salimos para las islas”, relata.

La llegada a Malvinas

“Cuando llegamos, nos dirigimos al Arroyo Perezoso, donde encontramos un galpón de los Royal Marines, donde pudimos armarnos de munición que era del mismo calibre que el nuestro, ellos tenían los fusiles belgas 762 y nosotros también”, comenta Valiente.

“Tenían todo preparado como en su momento nosotros lo teníamos en las unidades. Lo único que tuve que hacer fue cargar por demás al blindado hasta en el paragolpes; adentro del tanque, teníamos todo lleno de granadas”

Valiente cuenta que se ubicaron en un valle, pero que los tanques, por su peso, se hundían en el terreno inestable.

“Una vez se hundió tanto que, incluso con las 4 tracciones que tenía, era imposible salir. Un helicóptero nos levantó de ahí y nos sacó, pero decidieron que nos que nos quedemos allí así que de día manteníamos la posición y de noche nos movíamos cerca de las piedras”, explica.

Esto solo es un fragmento de la historia de este héroe misionero. El resto, podrás disfrutarlo este viernes desde las 21 por la pantalla de Misiones Online Tv en una nueva edición de “Homenajes: A 40 años de la guerra de Malvinas”.