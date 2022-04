Video | En pleno vuelo Mike Tyson golpeó a un pasajero que lo estaba molestando

Mike Tyson se cansó de que un fanático lo moleste en pleno vuelo directo a La Florida y después de varios minutos arremetió a los golpes. Toda la secuencia quedó filmada por un amigo del lesionado.

Mike Tyson lo hizo de nuevo. Ya sea por su plantación de cannabis, por sus tigres de bengala o por sus gastos millonarios, el ex boxeador se las arregla para ser noticia. Y hace unas horas, Iron Mike volvió a dar la nota. ¿Qué hizo ahora? El americano chocó su puño de acero contra la cara de un fanático que lo fastidiaba en un vuelo hacia La Florida. Pero, ¿qué encendió su corta mecha ahora?

Lo dicho: la leyenda pugilística se convirtió en protagonista de un nuevo escándalo después de golpear ​a un fanático que lo molestaba en un avión este miércoles por la noche, según informó el portal norteamericano TMZ Sport.

El oriundo de Brooklyn viajaba desde Florida hasta San Francisco. En el video que se viralizó rápidamente en las redes sociales se ve a un joven pasajero que estaba ubicado detrás del asiento de Tyson. Inicialmente el hombre le habría pedido unas fotos al ex boxeador.

Según los testigos que abordaban la aeronave, Tyson fue amable y respetuoso con el joven y hasta accedió a sacarse una selfie. Pero todo cambió con el paso del tiempo. El pasajero se puso bastante «molesto». Entonces, Tyson le pidió que «se relajara».

Por lo visto, este hombre colmó la paciencia del campeón más joven en la historia de los pesos pesados. El ex boxeador de 55 años comenzó a lanzar una avalancha de golpes con los que lastimó al aficionado.

Las imágenes son elocuentes. Todo quedó registrado. Luego de los puñetazos que recibió, el amigo lo filmó y se rio en un tono burlón. En esa secuencia se pueden ver las lastimaduras en el rostro del fanático producto de los golpes del ex pugilista.

Don’t poke the bear. Especially when the bear is Mike Tyson.

pic.twitter.com/Pura0c2qJJ

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2022