Continúa la advertencia amarilla por lluvias y tormentas en Misiones

Según habían anticipado desde la Dirección de Alerta Temprana, durante estos días se estarán desarrollando lluvias y tormentas en Misiones, con probabilidad de granizo, por lo que emitieron una advertencia amarilla. La nubosidad es variable y el ambiente se mantendrá cálido.

Las lluvias continuarán hasta la medianoche de hoy en la capital provincial y la madrugada en el centro y norte de Misiones. A partir del domingo las temperaturas irán en aumento.

TARDE DE VIERNES 22: NUBOSIDAD VARIABLE Y CALIDO. LLUVIAS Y OCASIONALES TORMENTAS. MAX 26°. Advertencia Amarilla. pic.twitter.com/nwjqbWVTiC — OPAD (@opadposadas) April 22, 2022

¿Cómo estará el tiempo este viernes?

Tras el ingreso de un sistema de tormentas durante el día jueves, se espera la continuidad del tiempo en Misiones inestable. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes a lo largo de la jornada, con probabilidad de caída de granizo durante la madrugada y noche de este viernes.

Fresco por la mañana, con vientos leves del noreste que pasarán a soplar desde el noroeste; por la tarde, las temperaturas máximas llegarían a 23-24°C.

-Precipitaciones: estimadas entre 13 y 63 mm, los mayores acumulados se darían en la mitad norte del territorio provincial. Probabilidades lluvias 60/80%. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

-Vientos: predominantes del sector noreste-norte toda la jornada, entre 4 y 15 km/h, probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

-Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Apóstoles con 24 °C de sensación térmica, la mínima sería de 15 °C en Bernardo de Irigoyen con 15°C de sensación térmica.

El pronóstico para el fin de semana en Misiones

Sábado 23 de abril

El frente frío continúa su avance de sur a norte, asociado a un sistema de baja presión sobre el norte de Paraguay, por lo que persistirá la inestabilidad para Misiones.

Lluvias durante la madrugada, continuando con cielo mayormente cubierto y poco cambio de temperatura, mejorando el tiempo en el transcurso de tarde.

-Precipitaciones: entre 2 y 15 mm para zonas centro y norte. Probabilidades de lluvias 20/50%. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

-Vientos: predominantes del sureste en el sur y noreste en el norte, durante todo el día entre 2 y 10 km/h, probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

-Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Montecarlo con 25 °C de sensación térmica, la mínima sería de 15 °C en San Pedro con 15 °C de sensación térmica.

Domingo 24 de abril

Domingo con cielo parcialmente nublado. Soplará viento del norte y las temperaturas serán cálidas, incluso calurosas, llegando a los 30°C.

Para la zona sur no se descarta la ocurrencia de lluvias aisladas tanto por la mañana como por la tarde. En el noreste de la provincia podrían darse chaparrones al mediodía.

Mejora el tiempo temporariamente para el centro norte de la provincia, con cielo parcialmente nublado; volviendo el lunes, el tiempo inestable.

-Precipitaciones: entre 1 y 7 mm para la provincia. Probabilidades de lluvias: 20/35%. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

-Vientos: del noreste y del norte, entre 4 y 16 km/h; probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

-Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30° C para Posadas con 32°C de sensación térmica, la mínima sería de 15º C en San Vicente con 15° C de sensación térmica.

Se esperan temperaturas de hasta 32ºC para la próxima semana

Daniel Fernández Catá, titular de la Dirección de Alerta Temprana, afirmó que la semana que viene la temperatura en Misiones podrá alcanzar picos de 32ºC de temperatura con mínimas de 21ºC.

Para la próxima semana se esperan días soleados con precipitaciones intercaladas hasta el miércoles. Además, las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 y 23ºC, mientras que las máximas iránentre 30 y 33ºC.

Este fenómeno afectará al país en su totalidad, según lo indicado por los modelos de pronóstico: “El incremento térmico será de centro a norte y la disminución de centro a sur”, explicó Catá.