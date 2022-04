Brutal amenaza de un padre a un alumno de 13 años que le hizo bullying a su hija

El audio de la amenaza de un padre a un alumno por hacerle bullying a su hija se hizo viral en las ultimas horas. El hombre amenazó de muerte al niño de 13 años. "Que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia, y yo que vos la haría, para que te pongan custodia".

El padre de una niña le envió una audio con una brutal amenaza a un compañero de su hija por que le hacía bullying. El niño tiene 13 años y ambos van a una escuela de Lomas de Zamora. El hombre lo amenazó de muerte al joven y a toda su familia.

La familia del menor realizó la denuncia y la Justicia le impuso al hombre una restricción de acercamiento. El hecho involucra a concurrentes del colegio Euskal Echea, ubicado en la localidad de Llavallol.

Si bien trascendió públicamente en las últimas horas, el mensaje intimidatorio fue enviado a comienzos de esta semana y se viralizó rápidamente entre alumnos y padres de la institución, que ya estaban al tanto de la situación desde hace unos días.

Entre otra cosas, el hombre comienza el audio así: “Mirá A., vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo hu*vo ir preso, porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”.

“El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”, agregó.

Seguidamente se refiere a la situación de bullying que sufre su hija y dice: “Pedazo de marica, cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho. Y si no, de última, te saco los oídos y se los pongo a mis hijas, pero te voy a hacer mierda”.

Tal vez te interese leer: En plena vía pública, agredieron a botellazos a un joven en Posadas

A continuación, lejos de amedrentarse por las consecuencias, incita al chico de 13 años a radicar una denuncia policial e incluso amenaza también a su familia: “Y que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia, y yo que vos la haría, para que te pongan custodia cuando entres y cuando salgas del colegio, porque te voy a hacer pedazos, ¿me escuchaste? Pendejo hijo de p…, a vos y a tu vieja, a los dos”.

Tras enterarse de lo sucedido, la familia del menor se dirigió hasta la Comisaría Cuarta de Lavallol y denunció al hombre. Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de amenazas e intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Gerardo Mohoraz.

Finalmente, el juez Gustavo Alberto Gaig, titular del Juzgado de Garantías Nº 3 del departamento judicial de dicha jurisdicción, dictó una medida cautelar en la que se dispuso una restricción de acercamiento para el acusado y el cese de hostigamiento hacia el adolescente y el resto de su familia.

El delito de amenazas está contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal, que establece lo siguiente: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”.

Hacia la tarde de este viernes, desde el establecimiento educativo no se habían referido al caso. Mientras sigue adelante la causa, el adolescente no concurre a la escuela y recibe clases de manera virtual.

El desgarrador pedido de una nena de 5 años víctima de bullying en una escuela de Mendoza: “Dios, llevame al cielo”https://t.co/oLciDiaDHE — misionesonline.net (@misionesonline) April 13, 2022