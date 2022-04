Tours de compras | Movimiento hasta altas horas, ruidos molestos y suciedad: las quejas de los vecinos posadeños

Con la flexibilización de las restricciones tras la pandemia de coronavirus, regresaron los tours de compras en Posadas y con ellos el intenso movimiento propio de la actividad. A causa de ello, vecinos de la ciudad capitalina elevaron sus quejas por molestias y suciedades en las zonas donde aguardan por el vehículo que los recoge.

«Están desde miércoles a domingos, comienzan a llegar de madrugada y hay gente en todo momento. Hacen ruidos molestos todo el día, duermen acá y nos tiran la basura de lo que comen y de lo que embalan para poner en el colectivo. Entiendo que estén cansados y busquen un lugar, pero se hizo permanente», manifestó una vecina.

María Acuña expresó además que, al haber tantas personas en el ingreso a su propiedad, se «mimetizan» con ladrones. En ese sentido, contó que ya hubo tres oportunidades en que entraron a robarle: «Pensamos que todos esperan el colectivo internacional, pero hay ladrones aprovechan y estudian los movimientos de la casa».

«Hay olor a orina, me arrancan las plantas y hacen daños en el cerco. Estamos cansados, no podemos dormir la siesta hasta que ellos se van. Los mismos colectivos limpian y dejan toda la basura», relató a MisionesOnline TV. Además, contó que generalmente hay más de 15 unidades ocupando toda la cuadra.

«Los ubican sobre ambos márgenes, entonces la gente no puede estacionar. No tenemos paz ni higiene. Queremos que la municipalidad venga a hacer un control o les dé otro lugar. Los vecinos realmente estamos con problemas serios de seguridad. No es justo vivir así dejando pasar a gente extraña», continuó.