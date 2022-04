Toto Salvio habló por primera vez tras la denuncia de su exesposa: “Quiero solucionarlo”

El futbolista Toto Salvio se refirió al incidente que vivió con Magalí Aravena, madre de sus hijos, en plena vía pública cuando ella lo encontró con su nueva novia en momentos en que él aseguraba que ya estaban separados.

El futbolista Toto Salvio se refirió al incidente que vivió con Magalí Aravena, madre de sus hijos, en plena vía pública cuando ella lo encontró con su nueva novia en momentos en que él aseguraba que ya estaban separados.

“Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto”. La frase le corresponde a Eduardo “Toto” Salvio y es su primera manifestación pública sobre el incidente que vivió con Magalí Aravena, su exesposa, en plena vía pública cuando ella, tras ser arrastrada por el auto que el futbolista de Boca conducía, sufrió lesiones por las cuales realizó una denuncia en el marco de violencia de género.

Tal vez te interese leer: Boca: luego del escándalo judicial, Eduardo Salvio fue convocado para enfrentar a Godoy Cruz

El jugador brindó su testimonio via mensajes de whatsapp con Luli Fernández, integrante del programa Socios del Espectáculo (Canal 13). En la conversación agregó: “Yo no vi si se cayó al piso o se lesionó mientras me marchaba con el auto andando”, dijo cuando fue consultado sobre el hecho de que se fue del lugar pese a que la madre de sus hijos había quedado tendida en la cinta asfáltica.

Salvio aseguró estar aturdido aún por lo sucedido y sus implicancias, aunque apuntó a poder dejar atrás lo vivido. “Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos y en mi trabajo en Boca. Quiero solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente”.

El caso Salvio y la situación judicial de la causa por violencia de género

Sol Rinaldi, la actual pareja de Eduardo “Toto” Salvio, declarará el próximo viernes como testigo ante la fiscalía porteña por la denuncia de violencia de género que hizo la ex mujer del jugador de Boca Juniors.

La joven, quien estaba con Salvio la semana pasada en el momento del incidente en Puerto Madero, fue la que posteó una foto en las redes sociales y despertó la furia de la exmujer del futbolista.

Por ello Magalí Aravena fue a increparlo cuando estaba junto a Rinaldi en su camioneta y lo acusa que la atropelló.

Además, también va a declarar la prima de Rinaldi y otros dos testigos presenciales.

Aravena aún no impulsó la acción penal y esto determina que la causa podría caer pues es un delito de instancia privada que sí o sí requiere el aval de la víctima.

La fiscalía ya realizó las pericias sobre el vehículo de Salvio.

#Futbol @BocaJrsOficial: Battaglia no dejará de ser el entrenador y dirigirá la práctica de esta tardehttps://t.co/o64ac0pJ1Z — misionesonline.net (@misionesonline) April 21, 2022

(TN)