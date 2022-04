La posición de Sebastián Battaglia como técnico xeneize podría estar en su etapa final y en los pasillos de La Bombonera se habla de ciclo cumplido. Ídolos históricos, técnicos de selección y viejos conocidos: mirá el repaso de los técnicos que podrían reemplazar al “León” en el banco azul y oro.

El futuro de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca pende de un hilo y atraviesa horas decisivas. Luego de la deslucida igualdad 1-1 frente a Godoy Cruz como local, el León decidió suspender su conferencia de prensa y en los pasillos de La Bombonera ya se habla de ciclo cumplido.

Numerosos hinchas, e incluso algunos dirigentes, ya empezaron a deslizar varios nombres que podrían reemplazarlo en el banco azul y oro si finalmente el Consejo de Fútbol toma la decisión de desprenderse de él.

Kily González

Su nombre latió fuerte en el Mundo Boca durante los últimos días, pero son pocas las chances que tiene de plantarse en el corralito de La Bombonera. Actualmente está sin club, ya que renunció a finales de marzo en Rosario Central tras caer en el clásico ante Newell’s. En su paso por el Canalla tuvo un 43% de efectividad y jamás encontró la regularidad deseada.

Riquelme lo conoce muy bien: coincidieron en algunas prácticas en el Xeneize y fueron compañeros en la Selección Argentina. También se enfrentaron y se sacaron chispas, como en aquel Boca-San Lorenzo del Clausura 2010, cuando Román golpeó al Kily en mitad de cancha y éste reaccionó con una puteada y un empujón que hizo estallar a las tribunas.

Walter Pico

El actual DT de la Quinta División también resaltó entre los posibles candidatos a hacerse cargo de la Primera. Sin embargo, más allá del vínculo estrecho que mantiene con Riquelme, no está entre las prioridades del Consejo de Fútbol. Incluso, meses atrás él mismo dejó en claro en una radio partidaria que no tiene en mente dirigir al plantel profesional, por lo menos por ahora.

Luis Zubeldía

El joven entrenador, de última experiencia en Lanús y seguido de cerca por Liga de Quito, es del interés del ídolo de Don Torcuato y los encargados del fútbol por su bajo perfil, su propuesta ofensiva y su gran manejo de los juveniles.

Estuvo en la órbita de Boca tras el alejamiento de Miguel Ángel Russo en agosto del 2021 y también en diciembre, cuando finalizó el primer contrato de Battaglia. Sin embargo, no hubo en aquel entonces un acercamiento entre las partes. Tampoco ahora.

Ricardo Zielinski

El técnico de Estudiantes, el equipo sensación y el más goleador de la Copa Liga Profesional, es el favorito de un numeroso grupo de hinchas, que hacen fuerzas en las redes sociales para que le den una oportunidad.

A pesar de nunca haber dirigido por estos pagos, el Ruso es muy querido por el pueblo bostero debido a una razón en particular: fue el DT de Belgrano que condenó a River al descenso en 2011. Asimismo, temporadas después en el banco de Atlético Tucumán, volvió a amargar al Millonario y le permitió a Boca ser campeón de la Superliga 2019/20 en la última fecha.

Ricardo Gareca

Por estilo y liderazgo dentro del vestuario, el Tigre es el principal apuntado del Consejo de Fútbol. Aunque semanas atrás él mismo aseguró en Radio Mitre que «Riquelme nunca me dijo que me quería como DT de Boca, solo hablé por Zambrano».

Al margen de eso, Gareca sigue trabajando intensivamente en la selección de Perú, con la que afrontará el Repechaje en junio para buscar la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Así las cosas, está descartado al menos hasta mitad de año.

Los rumores acerca de un posible arribo al banco xeneize desataron el malestar de viejos fanáticos, que no olvidan su polémica salida del club para irse a River junto a Oscar Ruggerri allá por 1985. «El hincha de Boca es muy particular y no se olvida de las cosas. La verdad que no lo sé si cerraron las heridas…».

Gabriel Heinze

Al igual que Zielinski, el Gringo es otro de los preferidos por los simpatizantes. Una voz fuerte para enderezar el rumbo futbolístico del equipo. Pero no está en la órbita de Riquelme, quien fue su compañero en la Selección Argentina, y tampoco tiene en mente volver al país tras su deslucido paso por Atlanta United de la MLS.

Eduardo Domínguez

Su brillante temporada en Colón, al que le bordó la primera estrella de su historia en la Copa Liga Profesional 2021, lo ubicó muy cerca de Boca hace un puñado de meses. Sin embargo, el yerno de Carlos Bianchi tomó las riendas de otro grande del fútbol argentino como lo es Independiente, con el que aún no pudo cosechar los resultados deseados. Su propuesta seduce y Riquelme no lo ve con malos ojos, aunque hoy esté ligado al Rojo de Avellaneda.

Hugo Ibarra

Espalda con espalda junto a Mauricio Serna, el Negro es el encargado de hacer jugar a la Reserva de Boca, bicampeona en la última temporada. Por tener la chapa de ídolo y conocer a detalle las Inferiores, más de una vez lo ubicaron como el sucesor de Sebastián Battaglia, aunque por estos tiempos la dirigencia baraja otros apellidos para el puesto y desea que el exlateral derecho continúe potenciando a las jóvenes promesas en la cantera. No obstante, en caso de que el León deje su cargo, es quien pica en punta para asumir interinamente si no se consigue un entrenador en la inmediatez.

Martín Palermo

Si hay un candidato que se cae de maduro, por su presente como DT y la historia indeleble que escribió como jugador de Boca, es Martín Palermo. El Titán, que ya supo tener varias experiencias en el fútbol argentino y chileno, le cambió la cara a Aldosivi (ganó 12 partidos, empató cuatro y perdió seis) desde que asumió el año pasado y hoy es uno de los animadores de la Copa Liga Profesional (está segundo en la Zona B).

Ante este notable crecimiento en su rol como entrenador, es uno de los nombres que aparece en el radar, aunque esto se debe más a la opinión del hincha que a las intenciones verdaderas del Consejo de Fútbol.

Si bien en el último tiempo reconoció haber dialogado con Riquelme, el motivo de la charla fue con el objetivo de que le cediera jugadores al Tiburón (algo que sucedió) y no para que se siente en el banco de suplentes de Brandsen 805. De hecho, hasta el momento eso nunca se puso sobre la mesa.

Asimismo, la historia de cortocircuitos entre ambos habla por sí sola y hace que las chances del histórico goleador de llegar a Boca sean muy reducidas. Como fue mencionado, su nombre no está entre los pretendientes de Román y compañía.

Blas Giunta

Otro nombre de la casa que por estas horas empieza a crecer en los distintos medios como una posibilidad es el de Blas Armando Giunta. El ex-jugador xeneize es el actual coordinador de la Inferiores del club y un hombre de la confianza de Román y todo el Consejo de Fútbol.

Su carácter y ética de trabajo lo ponen en la extensa lista de candidatos al puesto, aunque por lo pronto la idea de la dirigencia es que siga en el rol en el que está hoy en día. Sí es cierto que, junto a Ibarra, es el principal apuntado a hacerse cargo del equipo temporalmente ante un hipotética destitución de Battaglia.

Alexander Medina

Recientemente despedido de Internacional de Porto Alegre tras apenas haber dirigido 17 partidos (seis victorias, seis empates y cinco derrotas), Alexander Medina empezó a sonar con fuerza en las últimas horas. El DT, que dejó una gran imagen en Talleres, es del gusto de Riquelme y su candidatura parece ser cosa seria, sobre todo por su condición actual de «libre».

Fuente: TyC Sports