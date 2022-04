Presentaron oficialmente una denuncia contra el intendente de El Alcázar por asociación ilícita

Este jueves, concejales del municipio de El Alcázar presentaron una denuncia penal en contra del intendente José Ferreira y otros integrantes de su gabinete, por el “delito de peculado, estafa contra la administración pública y falsificación de documentos públicos en forma reiterada” resaltando en la denuncia que se trata de una Asociación ilícita.

La denuncia que fue presentada en tribunales de Puerto Rico, también involucra a funcionarios cercanos a Ferreira, a cooperativas que habrían facturado y cobrado cifras importantes por obras que no se realizaron en el Barrio Florida de esta localidad, entre otras irregularidades detectadas.

Los concejales ya habían solicitado informes al ejecutivo, en el mes de septiembre del año 2020, que fue cuando habían detectado las irregularidades, sin embargo, al no recibir respuestas sobre la situación decidieron avanzar con la denuncia.

Entre los ediles que presentaron la acusación se encuentran Omar González, Carlos Smalakies, Eduardo Vázquez, que son integrantes del Frente Renovador (FR) y Mauro Grebinsky integrante de Juntos por el cambio (JxC), en tanto que la concejal Teresa Malander formó parte de los denunciantes.

Los concejales además ya habían presentado otras denuncias por balances mal presentados donde se encontraban estas y otras irregularidades que fueron detectadas al momento de analizar los mismos.

El concejal Eduardo Vázquez, uno de los denunciantes, contó que en el municipio se realizaban facturaciones a nombre de éstos, ya que eran monotributistas exclusivos, por empedrados y alumbrado público. El monto estimativo rondaría en los $5 millones.

“Hay una serie de irregularidades por las cuales van a hacer la denuncia y yo creo que mañana después de hacerla recién se va a dar conocer concretamente sobre los hechos puntuales”, anticipó.

Previamente se solicitaron informes y el martes durante la sesión del Concejo Deliberante se los suministraron. Sin embargo, estaban “a medias porque justamente el informe en cuanto a la facturación no lo recibimos pero que hay un plazo prudente y esperan que se cumpla”.

Vázquez opinó que no sabe “si el intendente debe seguir o no, de acuerdo a las irregularidades, creo que debería dar un paso al costado. No soy el juez pero esas irregularidades existen y están probadas. Las intenciones no son destituir al intendente”.

Por otro lado, agregó que la idea es que “cada político tome con seriedad y sea para el bien del pueblo porque la gente paga sus impuestos, espera beneficios y un mejoramiento”.

Además, aseguró que el pueblo sufre muchas necesidades, como en el área de salud. “Hay muchas quejas con este tema”, dijo. Además, el concejal contó el malestar e indignación que sienten los vecinos con esta situación.

Fuente: Portal Misiones

