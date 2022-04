Jackson es el nombre del héroe de cuatro patas que celebra toda Bolivia. El perro salvó a su dueña de ser apuñalada por su expareja, en la ciudad de Oruro. El animal se interpuso entre ella y el agresor y fue quien ligó las puñaladas. Sobrevivió y ahora se encuentra en recuperación.

El heroico animal sobrevivió y se recupera en el departamento de Zoonosis de la ciudad de Oruro, en Bolivia.

Jackson es el nombre del héroe de cuatro patas que celebra toda Bolivia. El perro salvó a su dueña de ser apuñalada por su expareja, en la ciudad de Oruro. El animal se interpuso entre ella y el agresor y fue quien ligó las puñaladas. Sobrevivió y ahora se encuentra en recuperación.

“El perro de la señora sale en defensa de su propietaria y el sujeto empieza a apuñalar al pobre animal, estas circunstancias son aprovechadas por la víctima para poder pedir auxilio a los vecinos”, explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en Oruro, José Bernal.

El can presenta varias lesiones en la cabeza y su cuerpo debido a la agresión y fue derivado a la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) para su recuperación, indicó Bernal.

En tanto, el agresor fue detenido por la Policía y ahora se encuentra a disposición del Ministerio Público, agregó Bernal.

Por su parte, la fiscal de Oruro, Katherine Rojas explicó a los medios que el hombre llegó a la casa de la víctima en estado de ebriedad e insultándola, mientras que los hijos de la señora salieron a protegerla. En ese momento el agresor fue hasta su cuarto y sacó un cuchillo.

“Me dijo que me iba a cortar la nariz, que me iba a ejecutar, que me iba a matar”, contó la mujer, Marcelina Rodríguez, a Cadena A.

“En el intento de realizar las puñaladas a la señora es que interfiere en este acto el perrito de la casa y él es el que recibe las acuchilladas por salvar la vida de su dueña”, indicó Rojas.

Qué heridas sufrió Jackson, el perro que salvó a su dueña de un femicidio

Según el diario Página Siete, Jackson es un perrito de color negro, raza mestiza, que fue adoptado por el hijo de la mujer de 52 años a la que salvó. El can fue intervenido quirúrgicamente por personal de Zoonosis de Oruro por las heridas que recibió en la cabeza y el pecho.

“El canino llegó con laceraciones punzocortantes en el sector del pecho y cráneo, gracias a los profesionales veterinarios de nuestro municipio el angelito fue intervenido, se hizo la limpieza de tejidos, regeneración, seguido de sutura de músculos o tejidos internos y cutáneo, actualmente se encuentra estable”, indicaron desde Zoonosis.

Rodríguez señaló que ya había sido amenazada por su expareja y agradeció a Jackson por haberle salvado la vida. “Mi perro ha peleado harto con él, como una persona ha peleado, me ha defendido, gracias a mi perro estoy sana y salva”, dijo a Cadena A.

“Aquí lo hemos nombrado como el ‘superhéroe’, porque ha salvado una vida, del intento de un feminicidio”, indicó por su parte el Director de Zoonosis a Red Bolivision.

El agresor será juzgado por tentativa de femicidio y “tentativa de biocidio”

El agresor deberá afrontar dos procesos abiertos en su contra, el primero por tentativa de femicidio en contra de su expareja, ya que además al parecer el hombre tiene un “largo historial de violencia en contra de su exconcubina”.

También será investigado por tentativa de biocidio y tratos crueles por las heridas de gravedad que recibió el perro.

Por su parte, el agresor sostuvo que su intención no era atacar a su expareja y madre de sus hijos, sino defenderse del perro.

Ahora Marcelina pide garantías para ella y sus hijos, ya que teme que su ex vuelva a atentar contra su vida.

Cabe mencionar que de enero al 3 de abril de este año se reportaron 23 femicidios en Bolivia, según datos del Ministerio Público. El Ejecutivo nacional declaró 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia Contra las mujeres” ante los recurrentes hechos que colocan a Bolivia entre los países más violentos de la región.

(TN)