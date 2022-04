La UCR de Misiones va a elecciones este domingo: “Los resultados van a dejar dirigentes posicionados para el 2023”, dijo Andersen

El próximo 24 de abril la UCR de Misiones elige a un nuevo presidente en el Comité Provincial. Son tres las listas de candidatos, encabezadas por Javier Mela, Pablo Argarañaz y Bruno Gini. Estiman que de los 50.000 afiliados al partido, entre 5.000 y 7.000 participarán de las elecciones.

Las elecciones de la UCR de Misiones serán este domingo, a partir de las 8 hasta las 18 en los comités provinciales y también en algunas escuelas. Ricardo Andersen, actual presidente del partido, aseguró que la campaña fue tranquila y que los afiliados tendrán la posibilidad de elegir entre tres candidatos, quién será el nuevo presidente.

“Desde un principio nosotros buscamos lograr una lista de consenso a la cual no se pudo llegar y ahora vamos a tener esta competencia que me parece buena, interesante y sana. No solamente se compite para las nuevas autoridades del comité provincial sino también para delegados del comité nacional, los comités municipales y además la elección de convencionales”, contó.

Luego de no lograr un consenso entre los diferentes sectores que integran el partido, la Unión Cívica Radical (UCR) de Misiones, se decidió ir a elecciones internas el próximo 24 de abril para elegir al nuevo presidente en el Comité Provincial. Son tres las listas de candidatos, encabezadas por Javier Mela, Bruno Gini y Pablo Argarañaz.

“Yo lo tomo como algo saludable, hace varios años que el radicalismo no competía en una instancia de este tipo, lo cual es sano para la elección de las autoridades. No digo que los consensos sean malos, a mi me tocó ser presidente de la UCR a través de un consenso pero también hay que darle la posibilidad a los afiliados de concurrir. Tenemos un radicalismo fortalecido en la provincia y dentro de Juntos por el Cambio”, dijo Andersen sobre el consenso que no pudo ser logrado.

Y agregó, “estamos contentos de este camino y proceso que viene muy bien, con mucha organización y hay un gran equipo trabajando, con gente que colabora con el partido y con la junta electoral. Serán cerca de 50.000 afiliados del radicalismo que puedan participar y serán ellos quienes elijan a las nuevas autoridades partidarias”, expresó Andersen.

Camino al próximo candidato a Gobernador de la UCR de Misiones

El 2023 será un año de elecciones, entre ellas un nuevo candidato de la UCR se enfrentará por la gobernación de la provincia de Misiones y los resultados que se den el próximo domingo podrían ser el primer adelanto a lo que se viene para el partido.

“No hay dudas que la elección del domingo va a dejar posicionado a dirigentes, sectores y espacios dentro del radicalismo, pero tampoco va a ser la definitoria de cómo vamos a terminar el armado de candidatos para el año que viene. Teniendo en cuenta que el radicalismo integra Juntos por el Cambio, estas decisiones de listas lleva mucho trabajo pero el resultado del domingo va a reflejar dirigentes que van a quedar posicionados”, dijo.