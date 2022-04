Leandro N. Alem | Un policía le robó la tarjeta de débito a un detenido y le cargó combustible a su auto

Luego de un procedimiento de detención, con la indumentaria de la fuerza y a plena luz del día, un policía le robó la tarjeta de débito a un detenido y la utilizó para cargarse combustible a su propio automóvil.

En la localidad de Leandro N. Alem, un policía le robó la tarjeta de débito a un detenido en un procedimiento. El detenido, al recuperar su libertad, constató días después, que la utilizó para cargar combustible en su propio automóvil.

A través de una orden judicial se accedió a las cámaras de seguridad de la estación de servicio y se pudo constatar que fue el oficial quien realizó la compra. El mismo vestía la indumentaria reglamentaria en ese momento.

Se trata de un sargento primero de la Policía de Misiones, de la localidad de Leandro N. Alem, que fue denunciado por el hombre detenido en ese momento y que luego pudo confirmarse internamente por personal de la fuerza. Se trata de un uniformado que estuvo durante esa jornada en la guardia de la Seccional.

La víctima de este hecho es un hombre de 35 años que fue detenido por una denuncia por un delito contravencional. Luego de ser detenido fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde estuvo durante preso por 1 día.

Luego de que el policía tomara la tarjeta, se trasladó hasta una estación de servicio donde le cargó combustible a su automóvil. El monto fue de $800 pesos y que estiman que pudo haber sido más si la cuenta contaba con un saldo mayor.

Al recuperar la libertad el titular de la tarjeta comprobó a través su la aplicación de la cuenta bancaría el monto que le faltaba. Debido a la precisión de los datos que aporta el «home banking» pudo determinar que la compra se realizó cuando el estuvo detenido.

«Yo estaba bastante molesto por toda la situación de ser detenido y el trato que recibí, para mí injustificadamente, así que todavía eso era una tomada de pelo. Le comento a mis viejos y ellos me insistieron que no haga nada para no tener problemas y demás, pero hablando con un amigo que también es policía me indicó que podría hacer», explicó el denunciante.

Asimismo procedió a realizar la correspondiente denuncia en la Unidad Regional VI. Luego de la denuncia, se solicitaron los videos de la cámara de seguridad del surtidor donde el policía realizó la compra y pudieron determinar mediante las imágenes que estuvo allí.

Según se pudo saber, el oficial vestía con indumentaria de la fuerza cuando realizó la compra en la estación de servicio.

Juzgado de Instrucción Cinco de Alem intervino en la causa y desestimó una posible detención del oficial. El mismo sigue cumpliendo con sus funciones con normalidad y se estableció una investigación interna para determinar posibles sanciones.