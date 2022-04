En la previa del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina y Brasil se enfrentarán en Australia

Sería diez días después de la Finalissima ante Italia, según informó el ministro de Turismo y Deportes del Gobierno de Victoria. Incluso anunció que las entradas salen a la venta el jueves. Todavia no se supo definir si será por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 o un amistoso.

Sin detallar si se trata de un amistoso rumbo al Mundial de Qatar 2022 o el postergado clásico por las Eliminatorias sudamericanas, el Gobierno de Victoria -el mismo que en enero quedó en el centro de la polémica por el caso Novak Djokovic- anunció este martes que Melbourne será sede de Argentina-Brasil el próximo 11 de junio.

Sería diez días después de la Finalissima ante Italia en Wembley y mientras la AFA todavía espera por la resolución de la FIFA respecto del encuentro suspendido a los cinco minutos. De hecho, su presidente Claudio Chiqui Tapia, habló este mismo martes acerca de esta cuestión.

«Que dos de los equipos de fútbol más exitosos del mundo regresen al Melbourne Cricket Ground para continuar con su rivalidad de larga data refuerza nuestra posición como una de las grandes ciudades deportivas del mundo y la capital de eventos de Australia», dijo Martin Pakula, ministro de Turismo, Deporte y Grandes Eventos de Victoria.

«El fútbol es conocido como el juego mundial y un partido de este calibre pondrá millones de ojos en Melbourne y atraerá a miles de visitantes a Victoria», agregó.

Superclasico is on! Brazil 🇧🇷 v Argentina 🇦🇷 @MCG, June 11. Tickets on sale from Thursday pic.twitter.com/SpMcpFPpCF

— Martin Pakula 💉💉💉 (@MartinPakulaMP) April 19, 2022