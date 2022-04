Los medicamentos volvieron a tener un aumento en sus precios y propietarios de farmacias evalúan que el impacto varía de acuerdo a cada remedio, ya que aquellos que son más recetados aumentan más que otros. En ese contexto se prolongó por un año más el convenio con el PAMI, con requerimientos estrictos como el cumplimiento de pago en la fecha correspondiente.

El vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de Misiones (CAPROFARBO), Alberto Ruiz, se refirió al impacto en la economía general y su efecto en el comercio de farmacias, ya que los medicamentos volvieron a tener un aumento.

“Estadísticamente, en está época hay más demanda de medicamentos por los resfríos y gripes, hay más ventas y comienzan a haber recetas que están en promedio aumentando su porcentaje en cuanto a precios”, expresó.

Por otro lado fue crítico al referirse sobre el convenio con el PAMI. “Nos trajo algunas modificaciones como el cumplimiento de las fechas de pago, ya que a las farmacias les afecta mucho que el PAMI, como las obras sociales, se demoren debido a los cambios constantes de precios”, agregó.



Y expresó, “las condiciones con las que compramos en la farmacia son al contado o financiado, pero ese financiamiento no es el mismo que se tiene con los beneficiados, porque luego de la fecha que se finaliza el crédito, las farmacias no cortan, a causa de que las droguerías no esperan, sino levantan el pedido. Eso las obras sociales no lo entienden, pero somos rehenes porque lógicamente nos interesa vender”, manifestó Ruiz.

El Gobierno nacional autorizó los refuerzos de ingresos para sostener el poder adquisitivohttps://t.co/wzlh4DdYLc — misionesonline.net (@misionesonline) April 20, 2022

Alberto Ruiz – FM Santa María de las Misiones