Desde este jueves volverían las lluvias y tormentas a Misiones

Según habían manifestado desde la Dirección de Alerta Temprana Misiones, desde un principio el otoño 2022 llegó dejando a su paso grandes acumulados de agua a diferencia de períodos anteriores. Luego de varios días estables y despejados, mañana vuelven las lluvias y tormentas a Misiones.

Para mañana, jueves 21, un frente de masa de aire húmedo asociada a un centro de baja presión sobre el Paraguay traerá inestabilidad a la región. Es por ello que se esperan lluvias desde antes del mediodía y durante el resto de la jornada en la zona Sur, donde las temperaturas apenas ascenderán a 23°C.

Por otra parte, para las zonas Centro y Norte de Misiones el tiempo estará parcialmente nublado a nublado en horas de la mañana. Las lluvias y tormentas llegarían para después del mediodía, mientras que las temperaturas serán más bien cálidas, alcanzando entre los 25° y 28°C.

-Precipitaciones: entre 4 y 52 mm para la provincia, los mayores acumulados de precipitación se darían en zona sur. Probabilidades de lluvias: 40/70%. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

-Vientos: predominantes del noreste por la mañana, del sur-oeste por la tarde, entre 3 y 16 km/h; probabilidad de ráfagas de entre 30 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

-Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28º C para Iguazú con 29°C de sensación térmica, la mínima sería de 16º C en San Vicente con 16° C de sensación térmica.

¿Seguirán las lluvias y tormentas sobre Misiones?

Para el viernes 22 se espera la persistencia del tiempo inestable para toda la provincia, en función de un sistema de baja presión sobre Paraguay y la formación de un frente frío. Las precipitaciones y tormentas eléctricas se darían durante toda la jornada, según informaron desde Alerta Temprana.

Estará fresco por la mañana, con vientos leves del noreste que pasarán a soplar desde el noroeste; por la tarde, las temperaturas máximas llegarían a 23-24°C.

-Precipitaciones: entre 4 y 40 mm, los mayores acumulados se darían en zona norte. Probabilidades lluvias 20/50%. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

-Vientos: predominantes del sector norte, entre 2 y 16 km/h, probabilidad de ráfagas de entre 40 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

-Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24º C para Posadas con 24°C de sensación térmica, la mínima sería de 14º C en San Pedro con 14°C de sensación térmica.