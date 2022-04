Concejales de El Alcázar presentarán una denuncia penal contra el intendente

Oficializaron una denuncia penal contra el intendente de El Alcázar, José Ferreyra, por presuntos delitos relacionados con malversación de fondos; la denuncia será presentada por cuatro de los cinco concejales. Además, están involucrados dos agentes de la policía y el hermano del intendente.

Eduardo Vázquez – Santa María de las Misiones

El concejal Eduardo Vázquez, uno de los denunciantes, contó que en el municipio se realizaban facturaciones a nombre de éstos, ya que eran monotributistas exclusivos, por empedrados y alumbrado público. El monto estimativo rondaría en los $5 millones.

“Hay una serie de irregularidades por las cuales van a hacer la denuncia y yo creo que mañana después de hacerla recién se va a dar conocer concretamente sobre los hechos puntuales”, anticipó.

Previamente se solicitaron informes y el martes durante la sesión del Concejo Deliberante se los suministraron. Sin embargo, estaban “a medias porque justamente el informe en cuanto a la facturación no lo recibimos pero que hay un plazo prudente y esperan que se cumpla”.

Vázquez opinó que no sabe “si el intendente debe seguir o no, de acuerdo a las irregularidades, creo que debería dar un paso al costado. No soy el juez pero esas irregularidades existen y están probadas. Las intenciones no son destituir al intendente”.

Por otro lado, agregó que la idea es que “cada político tome con seriedad y sea para el bien del pueblo porque la gente paga sus impuestos, espera beneficios y un mejoramiento”.

Además, aseguró que el pueblo sufre muchas necesidades, como en el área de salud. “Hay muchas quejas con este tema”, dijo. Además, el concejal contó el malestar e indignación que sienten los vecinos con esta situación.

