Misiones | El emotivo reencuentro entre la policía y el bebé de un año que se había ahogado en un balde de agua

Nanci Elizabet Rosñiski, policía que salvó al bebé moribundo, tuvo su emotivo reencuentro ya que fue a visitarlo en la guardia del Comando Radioeléctrico de la localidad de Candelaria.

Ayer, martes 19 alrededor de las 11:00 horas, la madre ingresó desesperadamente al Comando Radioeléctrico con su hijo en brazos. El bebé se ahogó en un balde de agua y perdió el conocimiento. Según manifestó la uniformada -quien además es enfermera-, el pequeño estaba «totalmente inconsciente». Hoy tuvo su reencuentro que conmovió a todos los misioneros.

Inmediatamente la citada suboficial inició con las maniobras de reanimación y el en el trayecto hacia el hospital, el menor comenzó a llorar y a expulsar agua, donde recuperó su color y empezó a estabilizarse. “Empecé a llorar junto al bebé cuando vi que empezaba a mover sus bracitos y piernas” comentó la sargento.

«Estaba todo morado, no respiraba, no hacía nada. Hace un rato me escribió la mamá de Brandon y me agradeció. Ahora quiero ver si la ubico porque quiero ir a verle al bebé. Ella simplemente me dio a su hijo en brazos, estaba blandito, y ahí me arrodillé en el suelo y empecé con las maniobras», relató a MisionesOnline.

Tras varios intentos por hacerlo reaccionar y tras no obtener respuesta de la criatura, Nanci se mantuvo fuerte y no cesó: «Seguí y pedí que me llevaran hasta el hospital, pero no me di por vencida y continué. De repente me vomitó encima y comenzó a llorar. Lo levanté en el aire, lo besé y lloramos juntos».

«En ningún momento entregué el bebé a los médicos, me quedé con él y seguí con las maniobras de cardio porque estaba todo mojado y tenía hipotermia. De repente empezó a llorar más fuerte y mover sus manos, para finalmente abrir sus ojos», expresó muy emocionada tras lo sucedido.

