Posadas | Comenzaron las clases gratuitas de básquet adaptado en el Polideportivo de Itaembé Guazú a cargo de la ex jugadora Noelia Olivera

En la jornada de hoy en el Polideportivo del barrio Itaembé Guazú de Posadas comenzará a funcionar la escuelita de básquet adaptado, iniciativa es de la exjugadora de la selección argentina femenina de básquet adaptado, Noelia Olivera.

Los días de encuentro serán todos los martes y jueves, de 9 a 11, con clases totalmente gratuitas y abiertas para todos los chicos que quieran sumarse a este deporte en silla de ruedas.

En este sentido, la exintegrante de la selección de básquet adaptado, manifestó su felicidad por empezar con esta iniciativa.

Noelia Olivera – Canal 12

“Muy feliz, fue una idea interesante porque en el barrio hay muchos chicos que tienen distintas discapacidades y me llegó la información que muchos no podían asistir al Club Luz y Fuerza por la tarde que es donde entreno yo, entonces la idea fue sumar un horario por la mañana para que estos chicos puedan conocer el básquet y a practicarlo”, explicó Olivera.

“Mi idea siempre fue poder colaborar en este sentido de dar clases, de ayudar a los chicos que se inician en el deporte desde en mi experiencia en Selección y acá como jugadora dentro del club de Misiones; así que en lo que se pueda ayudar y colaborar para que esos chicos se puedan iniciar en este deporte, es buenísimo” expresó.

Olivera destacó que “es importante incentivar este tipo de actividad deportiva, aunque no sea con la finalidad de competir o hacerse profesional”.

“El deporte es hermoso y no necesariamente tiene que ser profesional, puede ser juvenil, para venir a rehabilitarte, en el caso de las personas con discapacidad, y también a modo de recreación. Después si quieren, hay algún futuro y tienen ganas de ser profesionales es bueno también”.

Y agregó: “Tenemos esos tres pilares que son importantes para iniciar en el deporte, yo no hacía basquet, si hacía voley o fútbol antes de tener el accidente. No de manera profesional, pero siempre salía a correr, pero no como modo de vida, como lo es ahora con el básquet. Pero creo que todas las personas que tengamos o no tengamos discapacidad debemos practicar algún deporte porque nos ayuda en todos los sentidos de la vida y salva vidas digo yo”, afirmó.

Finalmente expresó que no hay que tener miedo, la idea es que vayan y conozcan el deporte en estos encuentros que se realizarán en el polideportivo del Barrio Itaembé Guazú los martes y jueves de 9 a 11. La participación es totalmente gratuita y por el momento van a empezar con sus sillas propias y más adelante la idea es sumar las sillas adaptadas.