Misiones avanza con el esquema de vacunación antigripal y de refuerzo de Covid-19

Debido a que se vienen épocas en las que la gente se contagia de la gripe, Misiones avanza con el esquema de vacunación antigripal a personas de riesgos y menores de dos años. Además, continúan con el primer refuerzo de vacuna contra el Covid-19 son restricción de edad.

Thelma Rótoli directora de la zona capital de salud, se refirió a que Misiones avanza con el esquema de vacunación y explicó a qué sectores y franjas etarias de la población se aplican actualmente.

“La vacunación antigripal comprende el grupo de los seis meses a los dos años. Y a partir de los dos años hasta los mayores les corresponden a las personas que tienen comorbilidades o alguna patología o algún problema del sistema inmune. También implica a las embarazadas y a las personas mayores de sesenta y cinco años. Así también el personal de salud que debe aplicarse también la antigripal”.

En esa línea, Rótoli señaló que no es obligatorio que se apliquen la vacuna antigripal las personas entre 18 y 65 años sin comorbilidades ya que no corren riesgo de complicaciones.

“No es obligatorio que se apliquen en esa franja de 18 a 65 años sin patologías. El riesgo de complicaciones, de comorbilidad, mortalidad, es bajo. Hay mucha gente que no tiene patologías y quiere aplicarse igual, la vacunación antigripal no nos deja exentos de contagiarnos de tener gripe, lo que ayuda la vacuna es que no se complique la enfermedad para que no llegue a una neumonía, a que la persona no llegue a estar internada o en el peor de los casos ocurra la muerte”.

Tal vez te interese leer: El 30,8% de la población argentina aún no recibió el primer refuerzo de la vacuna contra el coronavirus

También comentó que la vacuna está compuesta por tres cepas agresivas y por esa razón no es conveniente que se aplique dosis a las personas que no corren riesgo.

“La vacuna antigripal comprende tres cepas que son las más agresivas de la gripe y la que producen complicaciones, por eso se busca vacunar a las poblaciones objetivos que son las personas que tienen el sistema inmune más comprometido. La población joven y sana no es el objetivo y nosotros tratamos primero de llegar a esta población de riesgo antes de inmunizar a toda la población común”.

La profesional agregó que “en realidad el virus de la gripe produce neumonía grave, que después se puede complicar con otra infección, pero en sí el virus produce una neumonía que es muy agresiva y sobre todo en los grupos de riesgos, que es donde más el pulmón se ve afectado”.

Por otra parte, afirmó que no hay diferencia entre la vacuna trivalente que tiene el sistema público y la tetravalente que está disponible en los sectores privados, por ejemplo, en la farmacia.

“No hay diferencia, es una cepa más, pero no es distinta en la característica o en la calidad de la vacuna, solo que una está a disposición de toda la población y la otra hay que adquirirla a través de una compra. Las vacunas se hacen en base a un estudio de la cepa circulante en el año anterior, entonces todas las vacunas se hacen de la misma forma” explicó Rotoli.

Vacuna anti Covid

La semana pasada la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, hizo el anuncio de otra dosis de refuerzo. En ese sentido, Rotoli contó que no es la cuarta dosis, sino una quinta, pero que todavía Misiones no está en condiciones de aplicarla.

“En realidad sería una quinta dosis, Misiones tuvo el esquema adicional de primario de dos dosis, tuvimos la tercera dosis que en realidad era para grupos de riesgos, pero la provincia tuvo la apertura de hacerlo a toda la población a partir de los 18 años que se quisiera aplicar, y después tuvimos la primera dosis de refuerzo que era a los cuatro meses de la última dosis aplicada, que la empezamos a hacer a fines de febrero y primeros días de marzo. La segunda dosis de refuerzo tiene que aplicarse 120 después del primer refuerzo, que sería la cuarta dosis, entonces nosotros no estaríamos en condiciones de aplicar esta quinta dosis”, finalizó Rótoli.