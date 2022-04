Posadas | Se recuperó el “hombre araña” y explicó cómo se cayó: quería ver a su ex

Un joven de 25 años fue internado en el hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga pasado 10 de abril con heridas de consideración, luego de haber caído de tres metros cuando intentaba ingresar a una vivienda de la Chacra 185 de la ciudad de Posadas, trepando por un caño de desagüe.

El «hombre araña» frustrado saltó la reja de la propiedad y comenzó a subir por el caño de PVC, el cual se desprendió y cayó al suelo sufriendo lesiones en distintas partes del cuerpo. En primer momento se informó que se trataba de un intento de robo en la vivienda mencionada, pero con el correr de las horas, se supo su intención era visitar a su ex pareja, a través del patio de su vecino, estando en estado de ebriedad.

El sospechoso fue trasladado con custodia policial al Hospital Ramón Madariaga, donde fue atendido. Intervino en el caso el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas, a cargo de Ricardo Balor.

En las últimas horas el joven, identificado como Cristián V. fue dado de alta tras su internación en el mencionado nosocomio y se retiró a su domicilio, para continuar con su convalecencia.

Ane ello, la policía toma conocimiento que el mismo, fue dado de alta el día sábado 16/04/22 a las 12:30 horas, por lo que tras comunicación vía telefónica con la ciudadana Norma V. (su madre), la mujer manifestó que su hijo se encuentra en buen estado de salud, realizando reposo en domiciliario, pero que se había acercado hasta su trabajo para gestionar los certificados médicos.

A su vez; Cristian toma contacto luego vía telefónica con los policías manifestando que se acercaría a la dependencia policial, a los fines de dar testimonio de lo ocurrido.

Se puso en conocimiento del Juzgado interviniente, quien dispuso se le recepcione la declaración a tenor del artículo 250 del CPP al joven señalado y se eleve a consideración lo tramitado hasta el momento y se caratule la causa como “supuesto accidente”.

En su declaración, Cristian manifestó que ese día (domingo 10 de abril) tenía intenciones de verse con su ex pareja de 22 años en el domicilio de ella, con la cual se encontraba mensajeando por teléfono, donde se presentó en su casa y no fue atendido y en razón de que estaba en estado de ebriedad.

Por ello –dijo- “se le ocurrió pasar por la casa del vecino, ya que sabía que la familia de su ex pareja no llaveaba la puerta trasera, donde en un momento se acuerda que ingresó a la propiedad y en un intento fallido de saltar desde la parte superior, del departamento que se encuentra en la parte posterior del domicilio del denunciante, se resbaló y cayó luego de que se desprendiera el caño de desagüe, no recordando más nada”

Agregó que producto de la caída “no tiene ninguna secuela, solamente la perdida de piezas dentarias y pómulo derecho inflamado sin fractura”.