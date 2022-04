Boca: luego del escándalo judicial, Eduardo Salvio fue convocado para enfrentar a Godoy Cruz

Eduardo Salvio, que fue acusado por su esposa Magalí Aravena de querer atropellarla en Puerto Madero, fue incluido en la lista de jugadores para el encuentro ante los mendocinos de este miércoles por la Copa de la Liga.

Luego del episodio que tuvo al futbolista de Boca Juniors Eduardo Salvio como principal protagonista tras ser denunciado por su esposa, Magalí Aravena, en Puerto Madero, el volante fue convocado por Sebastián Battaglia para el encuentro por la fecha 11 de la Copa de la Liga ante Godoy Cruz. El Toto jugó en la victoria 2-0 del martes pasado ante el Always Ready por la Copa Libertadores, pero no fue citado para el choque ante Lanús jugado este domingo, que terminó en empate 1-1.

El jugador fue acusado de atropellar con su coche en la madrugada del jueves pasado. La madre de sus dos hijos declaró que al llegar a la zona vio a Salvio con otra mujer dentro de un auto y decidió pararse delante del auto porque pretendía dialogar con él. Agregó que el ex Lanús, Atlético Madrid y Benfica avanzó y la impactó, provocándole un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”, según diagnosticó minutos más tarde el SAME.

No obstante, el viernes Salvio ya se presentó a entrenar, más allá de no estar en la lista para el partido por el torneo local. El ex jugador de la selección argentina mostró un buen nivel en el juego ante el Always Ready. Fue uno de sus mejores rendimientos desde su vuelta tras la grave lesión -rotura del ligamento anterior cruzado- en marzo de 2021, que lo tuvo afuera por ocho meses.

Otro de los convocados para el cruce ante los mendocinos es el juvenil Gabriel Aranda, que también estuvo en el encuentro ante los bolivianos por la Libertadores y se perdió el duelo ante Lanús por un esguince de tobillo. El encuentro contra el Tomba será este miércoles a las 21.30 y cerrará la jornada.

El ingreso de Aranda en la convocatoria se debe a la lesión de otro juvenil defensor como Gastón Ávila que sufrió un desgarro en el aductor izquierdo que le demandará al menos 21 días de recuperación. El zaguero debió retirarse en el primer tiempo del encuentro que el Xeneize jugó ante Lanús en la Bombonera, por la fecha 10 de la Copa de la Liga.

Con la baja de Ávila, ya son cinco los marcadores centrales que están marginados por distintas lesiones. Se suman Carlos Izquierdoz (operado de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y además debe dos fechas de suspensión en la Copa Libertadores), Carlos Zambrano (desgarro grado II en el isquiotibial derecho), Nicolás Figal (desgarro en el aductor derecho) y el mencionado caso de Aranda.

Con vistas a los próximos partidos, más allá de Godoy Cruz, es posible que para el choque con Corinthians en San Pablo por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, el DT Battaglia cuente con Zambrano, que si llega lo haría con los justo y habrá que ver si el cuerpo técnico decidirá exigir al peruano. En el torneo internacional el conjunto argentino y sus rivales están todos con tres puntos. El 26 de mayo terminará la fase de grupos.

Lo que resta del presente mes y el próximo será decisivo para Boca Juniors, que además buscará conseguir la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga, en la que hoy ocupa el cuarto y último lugar en su zona que le permitiría acceder a la siguiente ronda.

