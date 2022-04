Arranca la subasta de la camiseta de Maradona que usó ante Inglaterra en México 86′

La casa de subastas Sothebys iniciará este 20 de abril, la puja para vender la supuesta camiseta de Maradona que utilizó en el segundo tiempo ante Inglaterra en el Mundial 1986. La familia del ex capitán argentino niega que la remera sea la original.

Es una danza millonaria que reúne condimentos que pocas veces una subasta acumuló. La polémica en torno a la venta de la camiseta de Maradona que utilizó ante Inglaterra en el Mundial 1986 explotó en Argentina y replicó en Reino Unido, donde el futbolista británico Steve Hodge pretende conseguir entre 5 y 8 millones de dólares por aquella indumentaria que intercambió con el Diez durante el duelo de cuartos de final que terminó con triunfo de la selección argentina.

La sencilla pregunta que se generó apenas se conoció la noticia de la subasta se convirtió en un eje central en toda la trama: ¿la casaca es la del primer tiempo o la del segundo, cuando Pelusa anotó dos de los goles más recordados de la historia de los mundiales?

No existían demasiadas dudas sobre el tema e incluso durante más de tres décadas no se abrió el debate. Pero fue Dalma Maradona, una de las hijas de Diego, la que planteó un jaque: “La del primer tiempo la cambiás porque no sabés que va a pasar en el segundo, me imagino. No la tiene este hombre, pobre, igual. No la tiene él. Fehacientemente. Sé quién la tiene. Yo sé perfectamente que él no la tiene. No creo que sea esa. Es más, no es. Tampoco quiero decir quién la tiene porque es una locura”.

A partir de allí, se plantearon distintas teorías. Si bien Hodge mantuvo el silencio, la casa de subastas aseguró que aplicó un detallado sistema de comparación fotográfica para cerciorarse de que la camiseta a vender es la del segundo tiempo.

Entre el 20 de abril y el 4 de mayo se empezará a resolver la gran pregunta de saber si finalmente existen oferentes que desembolsen la millonaria suma que pretende la casa de subastas, algo que convertiría a la camiseta en un récord mundial. Sin embargo, los cuestionamientos no se cerrarán. Las versiones que circulan giran en torno a, al menos, tres camisetas: la que pone a la venta el ex futbolista inglés y dos que estarían en poder de la familia Maradona.

La indumentaria que más se conoció fue la que pertenece a Hodge, quien asegura haber cambiado la camiseta con Maradona tras el partido. La casa de subastas Sothebys publicó una serie de imágenes en alta calidad y también las imágenes que cotejaron para argumentar que el manto sagrado que tienen en su poder coincide con el que utilizó Diego en el segundo tiempo. La empresa encargada de regular la puja por la venta afirmó que localizó coincidencias en el “parche frontal”, la “alineación de las franjas azules con el escudo personalizado”, “los números especiales en la espalda” y los “detalles en las mangas” entre la del complemento y la que se subastará. Sin embargo, sólo compartió fotos donde se ven las similitudes que halló en pequeños detalles del escudo.

Desde el otro lado, la familia Maradona en voz de Dalma y Claudia Villafañe –ex esposa del capitán de Argentina– insistieron con que la remera a subastar es la del primer tiempo. “Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo, que igual si la quiere subastar es un pecado”, aseguró Villafañe por entonces.

Si bien prefirieron no alimentar la controversia mundial que se inició a partir de esta advertencia, distintos fanáticos en redes sociales intentaron ir detrás de las pistas con el deseo de saber quién tiene en su poder la remera de la polémica.

Si embargo, la viralización de una foto de Claudia con una camiseta suplente de la selección argentina durante un partido del 2009 impulsó a Dalma a dar una nueva declaración. Muchas afirmaban que esa remera que portó Villafañe por entonces tenía coincidencias con la que Maradona lució en el primer tiempo a partir de un detalle en negro del escudo.

“¿Qué sabés quién tiene la camiseta? ¿Qué sabes si la camiseta de la que se habla es la de la foto de mi mamá? Estoy muy enojada porque ni siquiera se consulta nada, ¡se afirma directamente! Y después vemos”, escribió Dalma en sus redes sociales abriendo una nueva línea de hipótesis. ¿La familia tiene más de una edición de la camiseta de 1986?

La versión instalada hasta entonces era que sólo se hicieron dos modelos de camisetas por futbolista. Pero la frase de Dalma puso sobre la mesa la posibilidad de que se hayan hecho más versiones antes del choque con Inglaterra. Ahí tomó fuerza el relato de Rubén Moschella, el encargo de comprar horas antes del partido las remeras que bordaron a mano empleadas mexicanas que trabajaban en la concentración de Argentina: “Compré las 40 camisetas porque los arqueros ya tenían”. Aquel plantel tenía 19 futbolistas de campo por lo que, en caso de ser 40 el total real, sobrarían de base dos remeras más allá del duplicado que hubo por jugador.

Un posteo de 2016 en las redes sociales oficiales del propio Maradona alimentaron inclusive más esta línea argumentativa: “Se hicieron algunas pruebas. La primer versión tenía un escudo argentino de goma. Sí, era de goma, pegado a la camiseta y con números blancos en la espalda. Pero finalmente nos decidimos por un escudo cocido así nomás, con cuatro puntadas. Y con unos números plateados de fútbol americano en la espalda. Una locura, pero era lo que había…”. Por entonces, Diego también subió una foto del frente de esas “pruebas” que hicieron antes de la que finalmente quedó.

Aquel anuncio de la subasta, finalmente, abrió un abanico de versiones, fotografías y análisis de propios y extraños sobre el tema. Hasta el momento, Dalma y Claudia no volvieron a tocar el tema. El que sumó un nuevo capítulo fue un video viral del año 2001 cuando la familia Maradona abrió las puertas del museo privado en una entrevista para el programa Versus que se emitía por Telefé que puso otra pregunta en el tablero: ¿Maradona había recuperado la camiseta con la que le anotó los goles a Inglaterra?

“Ésta es una recuperada, la trajo mi cuñado desde Canadá, que es la del famoso gol a los ingleses”, comentó Villafañe en esa entrevista, aunque el breve fragmento en el que se muestra la camiseta imposibilita un análisis minucioso sobre los detalles de esta remera. Sólo se puede puntualizar en la supuesta diferencia que habría entre los números de esta remera que mostraron ante las cámaras y los números grises brillosos que portó la remera de 1986.

El detalle es que en una entrevista del 2015 con Intrusos Diego Armando Maradona alimentó esta conjetura, cuando afirmó que la mítica remera se la había regalado a Benjamín, su nieto, el hijo de Gianinna con Sergio Agüero. “Esa camiseta se la regalé yo. Un día le mostré a Benja que el Babu le iba a regalar una. Y él me dijo: ‘Quiero esa, babu’. No es ningún boludo para elegir”, dijo en esa nota luego que su hija posteara la foto del niño mostrando el 10 de aquella casaca.

Habrá que ver si todo el ida y vuelta en torno a la veracidad de la camiseta genera dudas entre los posibles compradores que deberán desembolsar millones para quedarse con la 10 que vende Hodge. O, si en tal caso, toda la controversia no hizo más que aumentar la expectativa y el precio se dispara inmediatamente. La pregunta quedará en el aire por lo pronto: ¿quién tiene la remera con la que Maradona firmó El gol del Siglo y La Mano de Dios?