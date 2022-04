Semana Santa en Misiones | Para el sector hotelero y gastronómico fue otra oportunidad de recuperación económica post pandemia

La ocupación hotelera durante la Semana Santa en Misiones reflejó picos de 100%, con emprendimientos gastronómicos, Parques Provinciales, atractivos turísticos y comercios trabajando a pleno. Desde el AMHBRA celebraron los buenos números registrados en todo el sector.

Gustavo Alvarenga, titular de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, aseguró que la Semana Santa en Misiones fue un éxito y que toda la actividad turística consiguió un buen movimiento económico.

“El saldo fue positivo, en un fin de semana muy esperado después de haber tenido un verano positivo y con una combinación del feriado por carnaval excelente. Marzo fue bastante complicado con el inicio de otras actividades que mermaron el movimiento y por eso esperábamos un abril con el alza de Semana Santa y la verdad es que fue positivo”, expresó Alvarenga.

El turismo en Misiones sigue en el camino de la recuperación, luego de los dos años de la pandemia por coronavirus, por lo que cada fin de semana largo se volvió fundamental para el repunte de todo el sector.

“De a poco nos estamos recuperando, fue una temporada de verano muy buena y es el inicio de la recuperación, pero va de a poco. Obviamente estamos contentos con la temporada de Semana Santa, pero ya hay varios eventos por delante para tener un promedio alto en todo el año”, dijo.

Y aseguró que, “Posadas y el resto de Misiones está preparada para albergar esta clase de eventos y es positivo porque mueve la hotelería, gastronomía y las demás actividades, por eso es importante para todos nosotros”.

Cortes de rutas durante la Semana Santa

Sobre los cortes de rutas que se dieron durante la semana pasada, Gustavo Alvarenga, expresó que, “nosotros no estamos en contra de ninguna manifestación sobre los derechos de quien reclama, pero si estamos en contra de los cortes en las rutas. Necesitamos el derecho de circulación en Misiones, sea Semana Santa o cualquier otra fecha».

La situación se pudo revertir y durante todo el fin de semana las rutas misioneras tuvieron asegurada la libre circulación. «Todo eso nos perjudicaba de lleno, nosotros vivimos del turismo y si los visitantes no vienen nosotros no trabajamos. Comprendemos la portesta de cada uno pero no es la forma cortar la ruta», agregó.